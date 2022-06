Sengit, Mitch Evans Juara Balapan Formula E Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Mitch Evans, pembalap Formula E dari tim Jaguar TCS Racing mencatatkan sejarah sebagai pembalap pertama yang memenangkan Jakarta E-Prix 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Sabtu (4/6/2022).

Kemenangan diraih dengan tidak mudah oleh Mitch Evans. Dia sempat berjuang keras untuk bisa menyaingi Jean-Eric Vergne dan Antonio Felix da Costa ketika balapan di mulai.

Terjadi insiden di lap kedua ketika safety car keluar. Penyebabnya, ban mobil milik Rowland terlepas dan tergeletak di tengah lintasan. Keadaan tersebut memaksa safety car harus menginterupsi balapan. Hal itu agar memberikan kesempatan bagi marshall untuk mengambil ban yang tergeletak tersebut.

Sementara Rowland langsung memarkirkan mobilnya di tepi lintasan. Beruntung, dia tak mengalami insiden yang lebih besar.

Setelah lintasan aman, balapan kembali dilanjutkan. Momen itu dimanfaatkan Evans yang langsung menyalip Da Costa dan menempel ketat Vergne yang memimpin.

