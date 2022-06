Enesis Bangga Bisa Turut Sukseskan Ajang Formula E Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com – Kesuksesan penyelenggaraan Formula E Jakarta, Sabtu (4/6/2022) kemarin tidak lepas dari dukungan beberapa pihak, termasuk sponsor. Salah satunya Enesis Group yang ikut menjadi sponsor dalam Jakarta E-Prix 2022 ini dengan memberikan dukungan protokol kesehatan Antis Hand Sanitizer di beberapa area seperti di tiket box, arena sirkuit dan lainnya.

Ryan Tirta Yudhistira selaku Chief Sales & Marketing Officer Enesis Group mengungkapkan bahwa ini kali ketiga kalinya Enesis turut ambil bagian dari event kelas dunia.

“Setelah WSBK, MotoGP, sekarang Jakarta E-Prix kita dukung. Ini komitmen kami untuk menyukseskan kegiatan internasional karena tidak hanya pemerintah, kolaborasi dari swasta pun diperlukan apalagi ini merupakan langkah awal kita bersama untuk bangkit dari pandemi,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (5/6/2022).

Lebih lanjut Vice Managing Director Jakarta E-Prix Gunung Kartiko menjelaskan dukungan sponsor dalam ajang Formula E sangat membantu. “Kami tentunya berterima kasih kepada para sponsor, karena dukungan mereka tentu akan sangat berkontribusi atas suksesnya ajang Jakarta E-Prix ini,” ujar dia.

Selain memberikan dukungan terkait protokol kesehatan, Enesis menghadirkan booth di area sirkuit dan Dunia Fantasi. Selain selling dan sampling, terdapat lucky dip yang bisa diikuti pengunjung dan berkesempatan memnangkan hadiah menarik.

“Kita hadirkan produk-produk kesehatan kita di booth Enesis. Ada Antis yang menjaga kebersihan tangan, membunuh kuman dalam 4 detik, lalu Amunizer, suplemen lengkap dengan kombinasi kandungan lengkap Vitamin C, Zinc, Elderberry, dan Herbal sehingga mampu menjaga daya tahan tubuh tetap tangguh dari flu, dan hingga Covid serta Adem Sari yang mampu ademkan diri dari cuaca panas serta mencegah sakit tenggorokan. Selain itu ada Plossa, minyak aromaterapi dengan manfaat multifungsi 4 in 1 pijat, kerok, roll on, dan inhealer untuk mengobati sakit kepala, masuk angin, flu, dan lainnya” Jelasnya.

Seperti yang diketahui, Enesis Group sendiri sudah berperan aktif berkolaborasi sejak awal pandemic dengan pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan dalam rangka penurunan Covid-19 seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun pihak swasta dalam kegiatan seperti Sentra Vaksinasi, Posko Mudik Lebaran 2022 dan lainnya dengan memberikan edukasi dan dukungan produk kesehatan.

