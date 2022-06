Final NBA, Curry Pimpin Warriors Bangkit Kalahkan Celtics

San Francisco, Beritasatu.com - Stephen Curry mencetak 29 poin dan memimpin klub Golden State Warriors mendominasi game 2 Final NBA pada Senin (6/6/2022) untuk mengalahkan tim tamu Boston Celtics 107-88 di Chase Center, San Francisco.

Dengan demikian kedudukan imbang 1-1, pada pertandingan sistem the best of seven ini.

Lemparan tiga angka dari jarak jauh Jordan Poole jelang laga kuarter ketiga usai membuat tuan rumah unggul 87-64.

Warriors terus memainkan pertahanan yang kuat dan membuat tembakan untuk memperpanjang keunggulan hingga 12 menit terakhir, menghindari kelengahan di kuarter keempat seperti yang mereka alami di game 1 pada Kamis.

BACA JUGA Heat Tumbang, Celtics Tantang Warriors di Final NBA

Curry yang memimpin laga dengan cukup baik selain mengemas 29 poin juga membukukan enam rebound dan empat assists. Dia juga melakukan pertahanan yang luar biasa selama bertanding.

"Steph Curry luar biasa di kuarter ketiga" kata pelatih kepala Warriors Steve Kerr.

"Bukan hanya tembakan tetapi upaya bertahan. Dia hanya tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk pengkondisian, fisik dan bertahan," katanya.

"Pemain lawan menekan untuk mencoba membuatnya lelah karena mereka tahu betapa pentingnya dia bagi kami secara ofensif. Dan itu cukup dramatis perbedaan kekuatan dan fisik Steph antara sekarang dan ketika saya pertama kali tiba di sini delapan tahun lalu".

"Dia itu luar biasa, dia terus bekerja."

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA