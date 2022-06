Fan MU Lebih Pantas Mendapatkan Penghargaan Terbaik

Jakarta, Beritasatu.com - Pemilihan pemain terbaik Manchester United atau MU musim ini diwarnai kritik. Penggemar klub yang bermarkas di Old Trafford ini menilai merekalah yang lebih pantas mendapatkan penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year, ketimbang pemain.

Kritikan itu bermunculan karena para pendukung MU kecewa atas penampilan para pemain Setan Merah musim ini.

Cristiano Ronaldo cs gagal total di semua kompetisi 2021/2022, sekaligus memperpanjang musim demi musim tanpa piala sejak 2017.

BACA JUGA Cristiano Ronaldo Jadi Pemain Terbaik MU Tahun Ini

Manchester United bahkan terlempar dari empat besar Premier League dan tak bisa mengikuti Liga Champions musim depan.

Meski kekalahan demi kekahalan terjadi, para pendukung masih setia datang ke stadion untuk menyemangati tim pujaannya.

Tak mengherankan ketika muncul pengumuman agar para penggemar memilih pemain terbaik, berbagai komentar miring bertebaran di media sosial.

Dalam tradisi MU, pemain terbaik setiap tahunnya dipilih oleh penggemar. Pemain dengan suara terbanyak akan mendapatkan Sir Matt Busby Player of the Year.

Seperti diberitakan, pada musim 2021/2022 ini, Cristiano Ronaldo terpilih mendapatkan Sir Matt Busby Player of the Year.

Dalam proses pemilihan itulah muncul berbagai reaksi para fan MU. Ada penggemar yang menyatakan tidak bersedia memilih. Ada yang menuliskan sindiran tajam memilih pemain yang tidak pernah masuk tim inti.

BACA JUGA Juara Liga Inggris City Samai Rekor Manchester United

Berikut ini sejumlah kritik penggemar di media sosial:

Penghargaan Sir Matt Busby harus didedikasikan untuk para fan yang telah mengikuti klub di seluruh negeri untuk dipermalukan. Tidak percaya dan bahkan tidak terpikir ada pemain yang pantas mendapatkan (penghargaan) ini setelah musim yang kami alami. Mungkin De Gea (yang paling pantas).

-Nick Ridgway

Berikan penghargaan kolektif untuk para pendukung yang menghabislan (uang) ribuan setiap pertandingan tandang demi menyaksikan beberapa penampilan terburuk yang dilakukan tim Man United. Semoga Eric Ten Hagg dan tim yang dibangun kembali dapat mengembalikan kebanggaan dan harapan akan hal-hal yang lebih baik yang akan datang.

-Rick Goodall

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com