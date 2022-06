Video: Nakagami Tabrak 2 Pembalap MotoGP, Kenapa Tidak Dihukum?

Beritasatu.com – Grand Prix Catalunya akhir pekan kemarin diwarnai adegan mengerikan di putaran pertama, ketika Takaaki Nakagami jatuh dan helmnya tergerus ban belakang motor Fransesco Bagnaia sampai visornya terlepas.

Motor Nakagami lalu menghantam motor Alex Rins yang membuat pembalap Suzuki itu terlempar tinggi ke udara dan terhempas ke aspal. Bagnaia yang sedang menikung juga akhirnya kehilangan kendali ban belakang dan kemudian jatuh dan ikut terseret ke jebakan gravel bersama Nakagami dan Rins.

Tayangan lambat video peristiwa itu menunjukkan visor helm Nakagami tergerus ban motor Ducati sehingga kepalanya tertolak ke belakang. Dia bisa dibilang beruntung karena dampak tabrakan itu bisa lebih buruk, misalnya cedera leher atau benturan di kepala.

Anehnya, stewards MotoGP menganggap peristiwa itu sebagai racing incident semata dan tidak ada tindakan apa pun, justru setelah mereka menyaksikan tayangan ulang dari berbagai sudut.

One of those crashes you never want to see



It all went wrong at Turn 1 in the #MotoGP race 💥#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/kJwlWM0yIE