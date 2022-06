Petarung Eko Roni Antusias Saksikan One 161: Moraes vs Johnson II

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung Indonesia, Eko Roni Saputra antusias menantikan One 161: Moraes vs Johnson II pada 26 Agustus mendatang. Dia berharap terlibat dalam ajang yang disiarkan lewat Amazon Prime Video tersebut.

Di laga puncak, One 161 akan menampilkan laga antara Juara Dunia One Flyweight Adriano Moraes (19-3-0) menghadapi Demetrious Johnson (30-4-1), salah satu seniman bela diri campuran (MMA) terbaik sepanjang masa. Pada April 2021 lalu, Moraes mengejutkan dunia usai menjadi orang pertama yang menang lewat TKO atas DJ, sapaan akrab atlet asal Amerika tersebut.

“Kalau saya lihat, ini laga yang menarik karena mereka kembali bertemu. DJ pasti akan lebih waspada karena kemarin dia seperti kecolongan kena serangan lutut. Prediksi saya 50:50. Dalam laga pertama, belum bisa dinilai karena pertarungan tidak berjalan lama. Jadi belum kelihatan strategi permainannya,” tambah pria kelahiran Samarinda 31 tahun silam ini.

Dalam ajang bertajuk One on TNT I tersebut, sebuah serangan lutut tajam dari Moraes pada ronde kedua membuat DJ tersungkur. Dengan cepat, wasit menghentikan laga dan Moraes pun dinyatakan sebagai pemenang.

Dalam ajang One X pada Maret tahun ini, Moraes kembali mampu mempertahankan gelar usai mengalahkan Yuya Wakamatsu. Dalam ajang yang sama, DJ mengalahkan Rodtang Jitmuangnon dalam laga hibrida MMA dan Muay Thai.

Pertemuan mereka menjadi sebuah berita hangat bagi pencinta seni bela diri di negeri Paman Sam khususnya. Bagaimanapun, DJ adalah atlet MMA dominan yang telah 12 kali menjadi Juara Dunia.

Dengan modal tersebut, dipastikan laga mendatang akan mendapat perhatian dunia. Apalagi Amazon Prime Video memiliki hampir 200 juta pelanggan di seluruh dunia dan hampir ada di setiap rumah di AS.

Selain laga puncak, belum ada konfirmasi laga lain yang akan menghiasi One 161. Namun jika turut ambil bagian, momen ini bisa menjadi kesempatan bagi Eko Roni untuk unjuk kemampuan dirinya.

“Ajang ini sangat bagus. Kalau bisa, setiap One tanding tayang di jam tayang utama Amerika. Saatnya One juga pecah juga di sana. Sebenarnya One malah lebih memiliki atlet global dari berbagai belahan dunia, tidak hanya dari Brasil atau Amerika saja.

Mudah-mudahan ada panggilan agar saya bisa main. Saya pribadi tentu ingin agar bisa lebih luas dikenal orang. Sebenarnya One Championship sudah terkenal di dunia, tapi kalau bisa tayang pas jam prime time Amerika akan lebih bagus lagi," sambungnya.

