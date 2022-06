Final NBA Berlangsung Ketat, Warriors Imbangi Celtics 2-2

Boston, Beritasatu.com – Pertandingan final NBA berlangsung ketat, setelah Golden State Warriors mampu membuat kedudukan imbang 2-2 melawan Boston Celtics pada pertandingan berformat the best of seven ini.

Warriors pada pertandingan game keempat ini menang 107-97 di kandang Celtics, TD Garden Arena, Sabtu (11/6/2022) pagi WIB.

Pemain bintang Warriors Stephen Curry pada pertandingan ini mencetak double-double, 43 poin dan 10 rebounds.

Tiga pemain Warriors yang juga tampil menonjol adalah Andrew Wiggins, Klay Thompson dan Jordan Pole yang masing-masing mencetak 17, 18 dan 14 poin.

Dari kubu Celtics, duet Jayson Tatum dan Jaylen Brown masing-masing meraih 23 dan 21 poin.

Tambahan poin menonjol lainnya dari tim tuan rumah dihasilkan Marcus Smart dan Derrick White yang masing-masing meraih 18 dan 16 poin.

Celtics unggul dalam perolehan angka di dua kuarter awal. Namun di kuarter ketiga dan keempat, Warriors mampu tampil agresif dan mencetak lebih banyak poin.

