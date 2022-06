Jadwal Indonesia Terbuka, 9 Wakil Tuan Rumah Beraksi

Jakarta, Beritasatu.com – Sembilan wakil tuan rumah akan beraksi pada hari pertama Indonesia Terbuka atau Indonesia Open, Selasa (14/3/2022), di Istora Senayan, Jakarta.

Kesembilan wakil tersebut akan berlaga pada nomor tunggal putra, ganda campuran, dan ganda putra. Kesembilan wakil tuan rumah tersebut yakni tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan Tommy Sugiarto, ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, serta ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Hafiz Faizal/Serena Kani.

Pada nomor tuggal putra, Anthony Siniuka Ginting bertemu sesama pemain Indonesia Tommy Sugiarto. Keduanya pernah bertemu lima kali sebelumnya, tiga di antaranya dimenangkan Tommy.

Pertemuan terakhir Ginting dan Tommy dalam kejuaraan resmi terjadi di Indonesia Masters 2020. Saat itu, Ginting menang 21-16 dan 21-15. Saat ini Ginting memiliki peringkat 6 dunia dan unggulan lima kejuaraan Indonesia Terbuka 2022. Sementara Tommy berperingkat 32 dunia.

BACA JUGA Fajar Alfian Sebut Persaingan di Indonesia Terbuka Lebih Ketat

Pada penyisihan hari pertama Indonesia Terbuka ini, ganda putra peringkat pertama dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo juga akan bertemu wakil sesama Indonesia, Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso.

Kedua ganda ini pernah lima kali bertemu di pertandingan resmi, dan Marcus/Kevin memenangkan 4 di antaranya. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Indonesia Masters 2019. Ketika itu Marcus/Kevin menang 21-14 dan 21-16. Namun Wahyu/Ade ternyata pernah menaklukkan Marcus/Kevin. Itu terjadi pada Thailand Terbuka 2015. Saat itu Wahyu/Ade menang 21-18, 21-16.

Wakil Indonesia lainnya pada nomor ganda putra adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Pasangan peringkat 23 dunia ini akan melawan wakil Prancis, Fabien Delrue/William Villeger, yang saat ini bercokol di urutan ke-34 dunia. Kedua pasangan ini pernah sekali bertemu dan dimenangkan Leo/Daniel. Pertemuan tersebut terjadi di Spain Masters 2021. Ketika itu Leo/Daniel menang 21-18 dan 21-17.

BACA JUGA Tiongkok Sabet Tiga Gelar Juara di Indonesia Masters 2022

Wakil Tim Merah Putih lainnya pada Indonesia Terbuka hari pertama ini adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Ganda putra peringkat 95 dunia tersebut bakal bertemu wakil Korea, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, yang bertengger di posisi ke-75 dunia. Kedua ganda ini belum pernah bertemu sebelumnya.

Sementara Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di nomor ganda campuran akan menantang Seo Seung Jae/Chae Yu Jung yang merupakan unggulan keenam pada kejuaraan Indonesia Terbuka 2022 ini.

Kedua ganda ini pernah bertemu dua kali dan semuanya dimenangkan Seo/Chae. Pertemuan terakhir terjadi pada Tiongkok Terbuka 2019. Ketika itu Seo/Chae menang 21-15, 21-18.

Ganda campuran tuan rumah lainnya di Indonesia Terbuka 2022 hari pertama adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Rehan/Lisa yang berperingkat 46 dunia akan bertemu Mark Mark Lamsfuss/Isabel Lohau . Pasangan Jerman ini menempati peringkat ke-12 dunia saat ini.

Mark Lamsfuss/Isabel Lohau pernah sekali bertemu Rehan/Lisa. Dalam pertemuan di Swiss Terbuka 2022 itu, pangan Jerman itu menang 21-17, 21-15.

Sementara ganda campuran ketiga tuan rumah yang akan bermai di Indonesia Terbuka hari ini adalah Hafiz Faizal/Serena Kani. Ganda anyar ini akan bertemu Soong Joo Ven/Goh Liu Ying dari Malaysia. Kedua pasangan ini belum pernah bertemu sebelumnya.

Jadwal Wakil Indonesia di Indonesia Terbuka, Selasa (14/6/2022):

Ganda campuran: Seo Seung Jae/Chae Yu Jung [6] (Korea) vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Ganda putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo [1] vs Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso

Ganda campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman)

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Tommy Sugiarto

Ganda campuran Soong Joo Ven/Goh Liu Ying (Malaysia) vs Hafiz Faizal/Serena Kani

Ganda putra: Fabien Delrue/William Villeger (Prancis) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Ganda putra: Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea) vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com