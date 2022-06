Final NBA 2022, Selangkah Lagi Warriors Jadi Juara

San Francisco, Beritasatu.com – Klub Golden State Warriors selangkah lagi bisa merebut gelar juara NBA 2022, setelah pada pertandingan kelima menang 104-94 atas Boston Celtics di Chase Center, San Francisco, Selasa (14/6/2022) siang WIB.

Dengan demikian Warriors unggul 3-2 pada pertandingan the best of seven ini.

Warriors unggul dalam perolehan poin di tiga kuarter, dan hanya melepas satu kuarter untuk Celtics unggul dalam perolehan poin.

Selisih poin di atas 10 tetap terjaga memasuki sisa waktu tujuh menit pertandingan di kuaerter terakhir.

Meski bintang Warriors Stephen Curry hanya memasukkan 16 poin, namun dua pemain lainnya Andrew Wiggins dan Klay Thompson tampil menonjol.

Wiggins mencetak 26 poin, dan Thompson 21 poin.

Wiggins bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik (MVP) di pertandingan kelima final NBA ini.

Dua pemain cadangan Warriors lainnya, Jordan Pole dan Gary Payton II juga menyumbangkan angka, masing-masing 14 dan 15.

Dari kubu Celtics, Jayson Tatum mencetak 27 poin, diikuti dua rekannya Marcus Smart dan Jaylen Brown yang masing-masing meraih 20 dan 18 angka.

Sumber: BeritaSatu.com