Tahan Gempuran Sainz, Verstappen Juara F1 GP Kanada

Montreal, Beritasatu.com - Pembalap tim Red Bull Max Verstappen menahan gempuran pesaingnya dari tim Ferrari Carlos Sainz sehingga memenangi Formula 1 (F1) Grand Prix Kanada, Minggu (19/6/2022). Kemenangan ini sekaligus merayakan balapan ke-150 dalam kariernya itu dengan keunggulan 46 poin di puncak klasemen.

Pembalap Belanda tersebut menyabet kemenangan ke-26 dalam kariernya di F1 setelah finis 0,9 detik di depan Carlos Sainz yang dibuat frustrasi.

Sainz memangkas jaraknya dari Verstappen berkat safety car, namun tak mendapat cukup celah untuk menyalip mantan rekan satu timnya di Toro Rosso itu. Sainz memboyong satu poin tambahan untuk lap tercepat namun penantian untuk kemenangan pertamanya di F1 masih berlanjut.

"Sangat menyenangkan pada akhirnya. Saya mengerahkan segalanya dan tentu saja, Carlos melakukan hal yang serupa," kata Verstappen setelah merebut kemenangan keenam pada balap F1 musim ini.

Klasemen Pembalap

"Saya dapat melihat dia mendorong dan menyerang, tetapi ketika Anda menggunakan DRS menyerang itu jauh lebih mudah. Beberapa lap terakhir sangat menyenangkan," ujar Verstappen yang menerjuni F1 sejak sejak 2014 ini.

Kemenangan itu juga menjadi kali keenam secara beruntun bagi Red Bull musim ini.

Sainz mengatakan ia mencoba segala cara untuk menang di sirkuit yang menyandang nama mendiang pembalap hebat Ferrari Gilles Villeneuve di Montreal itu.

"Kami sangat-sangat dekat dengan kemenangan hari ini. Saya akan mengambil sisi positifnya dan terus mencoba di balapan selanjutnya," kata Sainz usai balapan F1 tersebut.

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton melengkapi podium di P3 untuk Mercedes. Hasil yang mengejutkan bagi sang pebalap Inggris yang beberapa hari sebelumnya menggambarkan mobilnya susah dikendarai karena memantul-mantul di trek Montreal.

Sesama pmebalap Mercedes, George Russell juga menuai hasil positif dengan finis P4, mempertahankan tren finis lima besar yang ia lakukan sejak awal musim.

Klasemen Tim

