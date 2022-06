150 Pesepeda Ikuti Latihan Gabungan L’Etape Indonesia by Tour De France

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sukses digelarnya L’Etape Indonesia by Tour de France di Mandalika, Lombok, NTB pada 20 Februari 2022, kini saatnya para pesepeda dapat merasakan sesi latihan dengan sprint category menuju persiapan mengikuti L’Etape Indonesia 2023 mendatang.

Ajang yang bertema Saturday Sprint Session ini berlangsung di Greenbelt 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Bagi pecinta olahraga balap sepeda jalan raya (road bike) di Jabodetabek dan sekitarnya kini bisa mempersiapkan diri dengan latihan gabungan Sprint Category yang nantinya sudah siap untuk merasakan ketegangan dan sensasi ala balap sepeda legendaris.

Tour de France melalui L’Etape Indonesia by Tour de France yang dipersembahkan oleh penyelenggara Tour de France A.S.O (Amaury Sport Organization) yang bekerja sama dengan promotor olahraga asal Indonesia Rocca.

BACA JUGA Wah! Velocity Siap Gelar Rangkaian Kegiatan Balap Sepeda

"Kami bersyukur akhirnya gelaran event yang bertema Saturday Sprint Session ini bisa digelar di Jakarta dengan total peserta sebanyak 150 pesepeda. Saya sangat senang L’Etape Indonesia bisa menyapa para penggemar Tour De France di Jakarta. Semoga dengan adanya event hari ini bisa memacu semangat pesepeda untuk ikut di L’Etape Indonesia Series berikutnya,” ungkap Event Direktur L'Etape Indonesia by Tour de France, Zacky Badrudin, dalam keterangannya Selasa (21/6/2022).

Event Sprint Session by L’Etape Indonesia kali ini memiliki 3 kategori speed yang dapat diikuti oleh pesepeda, yaitu speed 30 km/jam, 35 km/jam, hingga 38 km/jam. Dengan adanya pilihan speed ini diharapkan pesepeda nantinya dapat menjadi salah satu pemenang di Sprint Category yang diadakan oleh L’Etape Indonesia by Tour De France mendatang, dan nantinya siapapun pemenang pada Sprint Category akan mendapatkan jersey hijau.

BACA JUGA Balap Sepeda Tour de France untuk Wanita Digelar Tahun 2022

Secara umum L’Etape Indonesia by Tour de France menawarkan dua kategori lomba yakni The Race yang menempuh jarak 125 km dan The Ride yang menempuh jarak 80 km. Namun pada event kali ini Saturday Sprint Session hanya akan ada 1 jarak yaitu The Ride sejumlah 75 km.

“Diharapkan dengan acara Saturday Sprint Session by L’Etape Indonesia juga bisa membangkitkan iklim sport tourism di Indonesia secara umum, dan kawasan Jakarta secara khusus,“ pungkas Zacky.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com