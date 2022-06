Dua Kejuaraan Dunia Hiasi Laga Puncak One 159

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang One Championship bertajuk One 159 akan menyuguhkan sebuah laga eksplosif antara juara dunia One Middleweight, Reinier de Ridder, menghadapi Vitaly Bigdash dalam laga puncak di Singapore Indoor Stadium pada Jumat (22/7/2022).

De Ridder, petarung Belanda berjuluk “The Dutch Knight”, dikenal sebagai pemilik kuncian maut yang bisa menidurkan lawan lewat gerakannya yang licin. Ia merupakan atlet MMA tak terkalahkan dengan rekor 15-0 dengan torehan 10 kemenangan lewat submission.

Pemilik sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu ini akan ditantang Bigdash, petarung asal Rusia dengan rekor 12-2. Pria 37 tahun ini juga sama-sama dikenal lewat kuncian mematikan. Buktinya, setengah dari total kemenangannya diraih lewat kuncian.

Secara keseluruhan, One 159: De Ridder vs. Bigdash berisi 12 laga keras yang melibatkan mantan Juara Dunia, para kontender teratas, hingga bintang muda berbakat yang akan menjalani debut di “The Home of Martial Arts”.

Selain partai puncak, laga pendukung utama juga akan memperebutkan sabuk emas demi gelar juara dunia Interim One Atomweight Muay Thai antara Janet Todd menghadapi Lara Fernandez. Selain itu, tersaji juga pertemuan antara penantang kedua dan ketiga teratas divisi strawweight – Bokang Masunyane kontra Hiroba Minowa.

Kedua spesialis grappling itu akan bertemu untuk membuktikan siapa yang layak menjajal kehebatan sang penguasa divisi, Joshua Pacio, ataupun Jarred Brooks yang dipastikan bakal bertemu tahun ini dalam laga perebutan gelar juara dunia One Strawweight.

