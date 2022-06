Group One Lebarkan Pasar Konten Bela Diri dan Esports ke Qatar

Jakarta, Beritasatu.com - Group One Holdings (One) dan Media City Qatar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam acara Qatar Economic Forum, Rabu (22/6/2022). Kolaborasi ini mencakup produksi dan pengembangan berbagai varian konten global di Qatar dalam berbagai sektor media, termasuk program orisinal, acara studio, dan esports yang akan memperkuat perkembangan ekosistem media Qatar.

“Kerja sama ini sangat strategis, karena itu menandai pergerakan kami ke Timur Tengah, pasar kunci bagi One untuk seluruh konten yang kami sajikan yakni hiburan umum, seni bela diri dan esports. Kami bersemangat untuk membawa One lebih dekat lagi pada para penggemar kami di Qatar dan ke seluruh Timur Tengah," ujar Chatri Sityodtong, Chairman dan CEO dari Group OneHoldings dalam siaran pers, Kamis (23/6/2022).

Media City dikatakan Chatri memiliki ambisi besar untuk menempatkan Qatar sebagai hub media global. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan visi ini sementara membangun konten kelas dunia di Qatar untuk melayani jutaan penggemar di seluruh dunia,” tambahnya.

Kerja sama ini akan dimulai dengan menampilkan Qatar dalam syuting Musim 2 dari The Apprentice: One Championship Edition, sebuah acara realitas bisnis populer yang tayang di Netflix di lebih dari 150 negara.

Musim 1 dari The Apprentice: One Championship Edition menjaring kurang lebih 4 juta penonton pada malam siaran perdana pada tahun 2021. Angka tersebut mengungguli siaran perdana acara kompetisi realitas di peringkat teratas lainnya, dan menjadi siaran perdana acara realitas berbahasa Inggris yang paling banyak disaksikan di Asia pada 2021.

Acara ini juga membawa pulang berbagai penghargaan untuk kategori “Best Non-Scripted Entertainment” dan “Best Adaptation of an Existing Format” di Asian Academy Creative Awards pada tahun lalu.

“Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan kerja sama dengan Group One Holdings, yang akan membawa sebuah kreator konten global ke Doha dan memperkuat ekosistem media di Qatar. Kami berharap bahwa kerja sama ini akan menciptakan jalur bagi kreator konten IP global lainnya untuk mempertimbangkan Qatar sebagai hub untuk membangun kehadiran mereka,” tutur Sheikh Ali bin Abdullah bin Khalifa Al-Thani, CEO dari Media City Qatar.

One dan Media City juga memasuki rangkaian diskusi untuk mengembangkan dan memproduksi program olahraga yang disiarkan secara langsung. Memanfaatkan infrastruktur kuat dan konektivitas global milik Qatar, One dan Media City berencana menciptakan hub esports bagi para pengembang dan pemangku kepentingan utama lainnya di dalam ekosistem gaming.

