One 160 Hadirkan Perebutan Gelar Juara Dunia Thanh Le vs Tang Kai

Jakarta, Beritasatu.com - Juara dunia One featherweight, Thanh Le akan mempertaruhkan sabuk emasnya melawan penantang peringkat pertama, Tang Kai, dalam laga utama One 160 yang tayang secara langsung dari Singapore Indoor Stadium pada Jumat, 26 Agustus.

Thanh Le yang bermukim di Louisiana, Amerika Serikat ini meraih lima kemenangan beruntun dan memegang catatan rekor keseluruhan 13-2. Selain itu, ia memiliki tingkat penyelesaian 100 persen dengan 12 KO dan satu submission.

BACA JUGA Elipitua Siregar Tak Sabar Tanding Lagi di One Championship

Dalam penampilan terbarunya di One: Lights Out pada Maret lalu, Thanh Le sukses mempertahankan gelar juara dunia One Featherweight untuk pertama kali dengan mencetak KO atas grappler ternama Garry Tonon hanya dalam 56 detik.

Kini, Thanh Le bertekad bisa memperpanjang masa kejayaannya dengan melawan salah satu ancaman terbesar bagi singgasananya itu.

Seperti halnya sang juara bertahan, Tang Kai juga berhasil mendobrak jajaran penantang teratas dengan cara luar biasa.

Atlet fenomenal Tiongkok itu memiliki catatan rekor 14-2 dengan 86 persen kemenangannya via KO. Selain itu, ia memiliki sembilan kemenangan beruntun.

BACA JUGA Group One Lebarkan Pasar Konten Bela Diri dan Esports ke Qatar

Yang terbaru, Tang Kai mencetak KO atas mantan penantang peringkat pertama asal Korea Selatan, Kim Jae Woong, pada ronde pertama di One X demi mendapatkan bonus penampilan senilai 50.000 dolar AS (setara Rp 720 juta).

Setelah kemenangan yang menjadi sorotan tersebut, ia pun meminta laga Kejuaraan Dunia melawan Thanh Le pada Chairman dan CEO One Chatri Sityodtong. Kini, permintaan itu pun terpenuhi.

Sementara itu, One Championship juga baru saja mengumumkan daftar lengkap ajang One 159 yang akan berlangsung pada 22 Juli mendatang.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com