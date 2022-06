Lomba Sepeda Velocity Criterium Diikuti Atlet Nasional

Bekasi, Beritasatu.com - Ratusan peserta antusias mengikuti lomba balap sepeda bertajuk Velocity Criterium di Central Park Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu (26/6/2022).

Race Director Velocity Criterium Sondi Sampurno mengatakan Velocity Criterium merupakan ajang lomba balap sepeda yang diikuti ratusan peserta tidak hanya dari komunitas, tetapi juga atlet nasional.

"Pagi ini sudah dimulai Women dan Master, nanti siang ada Men Elite dan Open, semakin siang semakin ramai, karena peserta bertambah banyak," kata Sondi Sampurno ditemui di sela ajang Velocity Criterium di Central Park Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Sondi mengatakan untuk kategori amatir dan semi-profesional ada kelas Open dan Women. Sementara kategori elite diikuti atlet nasional pada siang ini.

Dia mengatakan hingga kini semua ajang lomba berjalan baik dan lancar. Semua prasarana untuk menunjang kegiatan sudah disiapkan seperti ambulance. "Tidak ada insiden, semoga lancar sampai siang," kata dia.

Dia mengatakan hal utama dalam kegiatan Velocity Criterium adalah aspek safety (keselamatan). "Kami berupaya menyelenggarakan ajang sebaik mungkin, para atlet fun, lokasi juga bagus, semua lancar," kata Sondi.

Sebanyak 200 peserta meramaikan ajang balap sepeda Velocity Criterium, yang akan digelar di Central Park Meikarta, Minggu (26/6/2022). Mereka yang berpartisipasi berasal dari 10 provinsi, dan tercatat lebih dari 10 peserta merupakan warga negara asing.

Data yang dihimpun dari penyelenggara hingga Jumat (24/6/2022) malam, para peserta tidak hanya pembalap individu tetapi juga berasal dari komunitas sepeda. Sedikitnya 20 komunitas mengirimkan wakilnya pada Velocity Criterium.

Para pembalap akan mengikuti enam nomor balap yang diselenggarakan yakni

1. Men Elite (atlet) 23 km, sebanyak 30 pembalap

2. Women Open (non atlet) 14 km, sebanyak 10 pembalap

3. Men Open (non atlet) 23 km, sebanyak 65 pembalap

4. Men Master A (non atlet, 30-39 tahun) 23 km, sebanyak 55 pembalap

5. Men Master B (non atlet, 40-49 tahun) 18 km, sebanyak 30 pembalap

6. Men Master C (non atlet, di atas 50 tahun) 14 km, sebanyak 10 pembalap

