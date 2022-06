Pesepeda Belanda Ramaikan Velocity Criterium di Meikarta

Bekasi, Beritasatu.com - Ratusan peserta antusias mengikuti lomba balap sepeda bertajuk Velocity Criterium di Central Park Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu (26/6/2022) yang didukung PB Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI).

Chairman Velocity Criterium David Batubara mengatakan Velocity Criterium merupakan ajang lomba balap sepeda yang diikuti ratusan peserta tidak hanya dari komunitas, tetapi juga atlet nasional dan luar negeri.

"Tidak hanya dari Indonesia, peserta ada dari Belanda dan komunitas sepeda dari Jepang," kata David Batubara ditemui di sela ajang tersebut di Central Park Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

David mengatakan pada kategori Men Master AS diikuti sektar 50 pembalap dengan memutari lintasan 10 kali sepanjang 23 kilometer (km)."Ini kan seru, potensi saling mendahului sangat tinggi," kata David.

David mengatakan ajang balap sepeda ini dimulai di Jakarta dan akan digelar juga di beberapa daerah lain, yakni Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan terakhir Flores.

Sebanyak 200 peserta meramaikan ajang balap sepeda yang digelar di Central Park Meikarta, Minggu (26/6/2022). Mereka yang berpartisipasi berasal dari 10 provinsi, dan tercatat lebih dari 10 peserta merupakan warga negara asing.

Data yang dihimpun dari penyelenggara hingga Jumat (24/6/2022) malam, para peserta tidak hanya pembalap individu tetapi juga berasal dari komunitas sepeda. Sedikitnya 20 komunitas mengirimkan wakilnya pada Velocity Criterium.

Para pembalap akan mengikuti enam nomor balap yang diselenggarakan yakni

1. Men Elite (atlet) 23 km, sebanyak 30 pembalap

2. Women Open (non atlet) 14 km, sebanyak 10 pembalap

3. Men Open (non atlet) 23 km, sebanyak 65 pembalap

4. Men Master A (non atlet, 30-39 tahun) 23 km, sebanyak 55 pembalap

5. Men Master B (non atlet, 40-49 tahun) 18 km, sebanyak 30 pembalap

6. Men Master C (non atlet, di atas 50 tahun) 14 km, sebanyak 10 pembalap.

