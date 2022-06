Malaysia Open Beda Level dan Hadiah dengan Indonesia Open

Jakarta, Beritasatu.com - Malaysia Open memiliki level serta jumlah hadiah yang berbeda dengan Indonesia Open. Kejuaraan yang berlangsung di Kuala Lumpur tersebut levelnya berada di bawah serta jumlah hadiah uang yang jauh lebih sedikit dibanding Indonesia Open.

Malaysia Open 2022 akan digelar 28 Juni-3 Juli mendatang. Malaysia Open adalah kejuaraan bulutangkis dengan level BWF World Tour Super 750. Sedangkan Indonesia Open yang sudah berlangsung 14-19 Juni 2022 lalu memiliki level BWF World Tour Super 1000. Artinya Indonesia Open memiliki level yang lebih tinggi dibanding Malaysia Open.

Dari segi hadiah pun Malaysia Open dan Indonesia Open jelas berbeda. Total hadiah pemenang yang didapat di Malaysia Open jauh lebih sedikit dibanding Indonesia Open.

Indonesia Open berhadiah total US$ 1.200.000 (Rp 17,8 miliar), sementara Malaysia Open hanya menyediakan hadiah total US$ 675.000 atau setara Rp 10 miliar saja atau selisih Rp 7,8 miliar.

Pada kejuaraan Malaysia Open, juara di nomor tunggal akan mendapat US$ 47.250, sedang runner-up mendapat US$ 22.950. Semifinalis mendapat US$ 9.450. Sedangkan yang masuk perempat final mendapat US$ 3.712,50, 16 besar US$ 2.025, dan 32 besar US$ 675.

Sementara di juara nomor ganda di Malaysia Open mendapat US$ 49.950, runner-up US$ 23.625, semifinalis US$ 9.450, perempat final US$ 4.218,75, 16 besar US$ 2.193.75 dan 32 besar $675.

Sementara pada Indonesia Open 2022 lalu juara di nomor tunggal menyabet hadiah US$ 84.000, runner-up US$ 40.800, semifinalis US$ 16.800, perempat final US$ 6.600, 16 besar US$ 3.600 dan 32 besar US$ 1.200.

Sedangkan di nomor ganda juara mendapat US$ 88.800, runner-up US$ 42.000, semifinalis US$ 16.800, perempat final US$ 7.500, 16 besar US$ 3.900 dan 32 besar US$ 1.200.

Poin yang didapat saat tampil di Malaysia Open juga berbeda dibanding Indonesia Open. Juara di Malaysia Open mendapat 11.000 poin, runner-up mendapat 9.350, masuk semifinal mendapat 7.700, perempat final 6.050, 16 besar 4.320, sementara 32 besar 2.660.

Sedangkan poin yang didapat juara di Indonesia Open yakni 12.000, runner-up 10.200, masuk semifinal 8.400, perempat final 6.600, 16 besar 4.800, dan 32 besar 3.000.

Malaysia Open sempat tidak digelar selama tahun 2019 dan 2020 karena pandemi Covid-19. Terakhir Malaysia Open digelar pada 2019. Saat itu Tiongkok menjadi juara umum karena menyabet empat dari lima gelar yag diperebutkan.

Wakil Tiongkok yang menjadi juara di Malaysia Open adalah Lin Dan (tunggal putra), Li Junhui/Liu Yuchen (ganda putra), Chen Qingchen/Jia Yifan (ganda putri), dan Zheng Siwei/Huang Yaqiong (ganda campuran).

Satu-satunya gelar yang lepas adalah di nomor tunggal putri yang disabet Tai Tzu-ying dari Taiwan. Tai Tzu-ying merupakan juara Malaysia Open tiga edisi beruntun yakni pada 2017, 2018, dan 2019.

