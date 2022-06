Wimbledon: Tekuk Serena, Harmony Tan Mengaku Sempat Takut

London, Beritasatu.com - Harmony Tan mengakui dia sempat takut karena harus menghadapi pemenang 23 gelar Grand Slam, Serena Williams di Wimbledon, Selasa (28/6/2022). Namun Tan kini lega karena bisa menyisihkan petenis berusia 40 tahun itu.

Tan membutuhkan waktu tiga jam 11 menit untuk menundukkan juara tujuh kali Wimbledon itu. Tan, petenis Prancis, akhirnya memenangkan pertandingan 7-5 1-6 7-6 (10-7).

Debutan SW19 itu dua kali mematahkan servis lawan pada set ketiga, bahkan membuat match point yang berhasil diselamatkan Williams sebelum akhirnya tie-break, dan bangkit dari defisit 4-0 pada tie-break untuk keluar sebagai pemenang.

Terlepas dari tekad yang ditunjukkan dan kegembiraan dengan kemenangan di Centre Court di All England Club, pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan bahwa dia dengan gugup mengikuti kontes tersebut.

"(Serena) adalah seorang superstar dan ketika saya masih muda, saya sering menontonnya di TV," kata Tan usai pertandingan. “Untuk Wimbledon pertama saya, ini wow. Sungguh luar biasa," ujar Tan.

"Ketika saya melihat undian, saya benar-benar takut. Karena, ya, itu Serena Williams. Dia seorang legenda dan saya seperti, 'Ya Tuhan, bagaimana saya bisa bermain?' Jika saya bisa memenangkan satu atau dua pertandingan, itu sangat bagus untuk saya," ungkap Tan yang kini berada di peringkat 113.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang hari ini dan tim saya dan pelatih saya Nathalie Tauziat, yang juga bermain melawan Serena. Terima kasih banyak telah bersama saya."

Tan sekarang akan menghadapi unggulan ke-32 Sara Sorribes Tormo, yang mengalahkan petenis kualifikasi asal Amerika Serikat, Christina McHale 6-2 6-1.

