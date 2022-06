Mike Tyson: Saya Jalani 3 Tahun Hidup Terbaik di Penjara

New York, Beritasatu.com - Mantan juara tinju kelas berat, Mike Tyson, mengakui dia mengalami kehidupan terbaik selama tiga tahun di penjara.

Mike Tyson adalah salah satu tokoh olahraga terbesar dalam sejarah dunia, ketika dia di masa jayanya dia memiliki apa yang dia inginkan, tidak ada yang menyangkalnya, dia adalah raja dunia.

Iron Mike ditakuti, pukulannya menghancurkan, orang-orang membayar ribuan dolar untuk melihatnya menghancurkan lawannya dalam 30 detik, itu adalah tontonan yang luar biasa.

Dengan ketenaran datang uang, wanita, kejahatan dan teman-teman palsu. Dia juga percaya bahwa dia sangat kuat, akhirnya dia memiliki dunia di kakinya.

Pada tahun 1992 dia masuk penjara ketika dia dituduh memerkosa Desiree Washington, kontestan Miss Black America. Mike Tyson membantah tuduhan itu, meskipun begitu, dia tetap dipenjara di Indiana Youth Center. Hukumannya adalah 10 tahun, 6 penjara dan 4 masa percobaan, tetapi karena perilaku baiknya ia hanya dipenjara selama 3 tahun. Dia dibebaskan pada tahun 1995.

Mike Tyson berada di puncak kariernya sebelum memasuki penjara. Anggapan publik, Mike Tyson pasti menjalani kehidupan yang sulit selama tiga tahun di balik terali besi. Namun Mike Tyson menepis anggapan itu, bahkan mengaku dia menjalani kehidupan terbaik selama di penjara.

#OnThisDay in 1988, Mike Tyson defended the unified heavyweight championship and captured the lineal title with a brutal 1st round KO of Michael Spinks in Atlantic City, New Jersey. pic.twitter.com/Y1zd06Nsxk