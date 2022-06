Wimbledon: Mengapa Serena Williams Pakai Plester di Wajah?

London, Beritasatu.com - Petenis Amerika Serikat, Serena Williams, kembali tampil di nomor tunggal pada Wimbledon 2022 setelah absen selama satu tahun. Dia bermain di babak pertama melawan Harmony Tan dari Prancis. Serena Williams harus keluar di babak awal karena kalah 7-5, 1-6, 7-6, melawan petenis Prancis tersebut.

Kekalahan Serena Williams merupakan kejutan, tetapi yang menarik, sekali lagi, perhatian para penggemar adalah bahwa petenis Amerika Serikat itu memakai semacam plester berwarna hitam di di wajahnya.

Serena telah menginjak lapangan di WTA 500 Eastbourne dalam turnamen ganda di mana dia berpasangan dengan Ons Jabeur dari Tunisia. Sejak saat itu, orang-orang di stadion memperhatikan bahwa Williams memiliki beberapa bercak hitam di wajahnya, semua orang bertanya-tanya mengapa.

Para jurnalis sempat bertanya kepada Serena Williams saat konferensi pers. Namun petenis berusia 40 tahun iu menolak menjawab mengapa dia memakai plester itu.

Berbagai rumor pun merebak tentang alasan Serena Williams memakai plester hitam di wajahnya. Beberapa media meyakinkan bahwa Serena memakai tambalan karena beberapa rekomendasi medis terhadap sinusitis, untuk membuka lubang hidung.

Namun, jurnalis lain menekankan bahwa petenis AS pemegang 23 gelar Grand Slam itu menjalani operasi di mana dia menghilangkan beberapa tahi lalat. Karena itu, dia menutupi luka-luka kecil itu untuk melindunginya dari matahari dan mencegah infeksi.

