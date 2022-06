Malaysia Open: Ginting Bertemu Axelsen, Ahsan/Hendra Lolos

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan kembali bertemu pebulutangkis nomor 1 dunia, Viktor Axelsen, dalam perempat final Malaysia Open, setelah keduanya menang dalam pertandingan Kamis (30/6/2022).

Sementara ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, juga melaju ke babak delapan besar Malaysia Open, yang digelar Jumat (1/7/2022), setelah menaklukkan pasangan Tiongkok, He Ji Ying/Zhou Hao Dong.

Ginting merebut tiket perempat final Malaysia Open setelah mengalahkan Sitthikom Thammasin dengan set langsung, 21-18 dan 21-18, dalam waktu 43 menit. Ginting, unggulan keenam, akan kembali menantang Axelsen pada perempat final Malaysia Open, Jumat.

Sementara Axelsen melaju ke babak delapan besar setelah menundukkan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Liu. Axelsen harus bekerja cukup keras sebelum menundukkan peringkat 15 dunia itu dengan skor, 15-21, 21-6, dan 21-13. Pebulutangkis Denmark itu harus memeras keringat selama 57 menit untuk lolos ke perempat final.

Pertarungan melawan Axelsen akan menjadi tantangan tersendiri Ginting. Axelsen benar-benar menjadi batu sandungan Ginting saat ini. Dalam turnamen terakhir yakni Indonesia Masters dan Indonesia Open, Ginting selalu tumbang melawan pemain bertinggi 194 cm itu. Keduanya juga terjadi di perempat final.

Ginting telah 12 kali bertemu Axelsen dan kalah dalam 8 pertemuan. Mereka juga berjumpa di ajang All England Maret lalu, saat itu Ginting juga menelan kekalahan telak 4-21 dan 9-21. Ginting tumbang dalam enam pertemuan terakhir melawan pemain berusia 28 tahun tersebut.

Kemenangan terakhir Ginting atas Axelsen terjadi di Indonesia Masters pada Januari 2020. Saat itu Ginting, yang kini menempati posisi 6 dunia, menang 22-20 dan 21-11.

Pada Indonesia Masters 2022, Ginting tumbang oleh Axelsen di perempat final dengan skor 15-21 dan 15-21. Sementara pada Indonesia Open sepekan kemudian, Ginting juga menyerah kepada pemain kelahiran Odense itu dengan tiga gim 13-21, 21-19, dan 21-9.

Sementara dalam partai lainnya, ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan juga berhak tampil di perempat final setelah menundukkan pasangan Tiongkok, He Ji Ying/Zhou Hao Dong. Ahsan/Hendra, ungguln ketiga, menghentikan peringkat 103 dunia itu dengan kemenangan cukup mudah 21-13, 21-10.

Pada babak perempat final Malaysia Open, Jumat (1/7/2022), Ahsan/Hendra akan bertemu pemenang antara Phee Yong Kai Terry/Loh Kean Hean dari Singapura melawan ganda Malaysia unggulan kelima Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Hasil positif lainnya pada 16 besar Malaysia Open ini juga diraih ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Juara SEA Games Vietnam ini menundukkan kampiun Indonesia Open asal Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida, 21-16, 21-15.

Pada perempat final Malaysia Open 2022, Jumat (1/7), Apriyani/Fadia bertemu unggulan pertama asal Tiongkok, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Chen/Jia lolos dari babak 16 besar setelah menundukkan Pasangan Malaysia Low Yeen Yuan/Valeree Siow, dengan kemenangan mudah 21-12, 21-9.

BACA JUGA Malaysia Open: Gregoria Kandas di Tangan Juara Asia 2022

Sukses juga diraih ganda putri lainnya, Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto. Febby/Ribka melaju ke delapan besar Malaysia Open usai menundukkan pasangan campuranIndia dan Amerika Serikat, Srivedya Gurazada/Ishika Jaiswal, 21-12, 21-8.

Pada babak selanjutnuta, Febby/Ribka, peringkat 209 dunia, akan menantang ganda Tiongkok, Zhang Shu Xian/Zheng Yu. Zhand/Zheng adalah ganda putri peringkat 33 dunia. Kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya.

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Malaysia Open

Tunggal Putra

Anthony Ginting vs Sitthikom Thammasin 21-18 21-18

Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto 21-18, 21-17

Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Wang Zhi Yi 19-21, 13-21

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel 21-23, 21-14, 21-14

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs He Ji Ying/Zhou Hao Dong 21-13, 21-10

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

Ganda Putri

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida 21-16, 21-15

Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto vs Srivedya Gurazada/Ishika Jaiswal, 21-12, 21-8

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Du Yue/Li Wen Mei

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet 13-21, 10-21

Rehan Naufal Kushajanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping 19-21, 11-21

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com