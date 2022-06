Malaysia Open: Apriyani/Fadia Bertemu Peringkat 1 Dunia

Kuala. Lumpur, Beritasatu.com - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan bertemu unggulan pertama Malaysia Open, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, dalam partai perempat final, Jumat (1/7/2022).

Apriyani/Fadia, peringkat 133 dunia, menyabet tiket babak delapan besar Malaysia Open setelah menundukkan juara Indonesia Open 2022, Nami Matsuyama/Chiharu Shida. Apriyandi/Fadia melaju ke perempat final Malaysia Open setelah menang, 21-16, 21-15, atas unggulan keenam tersebut dalam waktu 35 menit.

Pada perempat final Malaysia Open 2022, Jumat (1/7), Apriyani/Fadia bertemu unggulan pertama asal Tiongkok, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Chen/Jia lolos dari babak 16 besar setelah menundukkan Pasangan Malaysia Low Yeen Yuan/Valeree Siow, dengan kemenangan mudah 21-12, 21-9.

Apriyani/Fadia pernah sekali bertemu dengan Chen/Jia yakni di final Indonesia Masters pada 12 Juni 2022 lalu. Saat itu Apriani/Fadia harus rela memberikan gelar juara kepada lawannya setelah menyerah 18-21 dan 12-21.

Saat bermain di 16 besar Malaysia Open melawan Matsuyama/Shida, Apriyani/Fadia harus bekerja keras melawan ganda Jepang itu. Mereka memag sempat memimpin 4-1. Namun kemudian pertarungan sengit dalam memperebutkan poin terus terjadi. Tercatat terjadi sembilan kali kedudukan imbang sehingga skor seri 13-13.

Namun Apriyani/Fadia mampu mengendalikan permainan dan kerap membuat lawan melakukan kesalahan. Empat poin beruntun kemudian berhasil didapatkan Apriyani/Fadia dan unggul 17-13. Setelah sempat kehilangan tiga poin, Apriani/Fadia, kemudian sukses merebut poin dan akhirnya mampu menyelesaikan gim pertama dengan skor 21-16.

Sementara pada gim kedua, Apriyani/Fadia, sempat tertinggal setelah kedudukan imbang. Namun mengandalkan smes yang membuat lawan tertekan dan tak mampu mengembangkan permainan, Apriyani/Fadia mampu meraih empat poin beruntun dan memimpin 12-10.

Setelah sempat kehilangan satu poin, Apriyani/Fadia kembali merebut tiga poin beruntun dan memimpin 15-11. Apriyani/Fadia kemudian terus melejit dan selalu unggul. Matsuyama/Shida memang sempat mendapat beberapa poin namun tak pernah bisa menyamakan kedudukan. Apriyani/Fadia pun kemudian menyelesaikan gim kedua dengan skor 21-15.

Sukses juga diraih ganda putri lainnya, Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto. Febby/Ribka melaju ke delapan besar Malaysia Open usai menundukkan pasangan campuran India dan Amerika Serikat, Srivedya Gurazada/Ishika Jaiswal, 21-12, 21-8.

Pada babak selanjutnuta, Febby/Ribka, peringkat 209 dunia, akan menantang ganda Tiongkok, Zhang Shu Xian/Zheng Yu. Zhand/Zheng adalah ganda putri peringkat 33 dunia. Kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya.

Namun sukses dua wakil Indonesia ini gagal diikuti ganda putri lainnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Febriana/Amalia gagal melaju ke perempat final Malaysia Open, meski telah bermain ngotot dan tak kenal lelah. Febriana/Amalia akhirnya menyerah kepada pasangan Tiongkok, Du Yue/Li Wen Mei, dengan skor 19-21, 21-16, 23-21. Febriana/Amalia takluk setelah berjuang 1 jam 31 menit.

Wakil Indonesia di tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito juga sukses mengikuti dua rekannya Anthony Ginting dan Jonatan Christie melaju ke delapan besar Malaysia Open 2022. Shesar melaju setelah menundukkan unggulan kelima dari Malaysia, Lee Zii Zia.

Shesar akan bermain di perempat final Malaysia Open setelah menang 21-19, 19-21, dan 21-16 dalam waktu 1 jam enam menit. Pada babak perempat final Malaysia Open, Jumat (1/7/2022), Shesar akan bertemu unggulan kedua Kento Momota dari Jepang.

Shesar telah dua kali bertemu mantan pebulutangkis nomor 1 sebelum digantikan Viktor Axelsen ini. Dalam kedua pertandingan itu Shesar kalah yakni di Kejuaraan Dunia Junior 2011 dan French Open 2021.

Sementara ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, gagal mengikuti jejak Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan lolos ke perempat final Malaysia Open. Juara All England 2022 itu menyerah kepada ganda Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 21-18, 13-21, 19-21 dalam waktu 60 menit.

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Malaysia Open

Tunggal Putra

Anthony Ginting vs Sitthikom Thammasin 21-18 21-18

Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto 21-18, 21-17

Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia 21-19 19-21 21-16

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Wang Zhi Yi 19-21, 13-21

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel 21-23, 21-14, 21-14

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs He Ji Ying/Zhou Hao Dong 21-13, 21-10

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi 21-18, 13-21, 19-21

Ganda Putri

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida 21-16, 21-15

Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto vs Srivedya Gurazada/Ishika Jaiswal, 21-12, 21-8

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Du Yue/Li Wen Mei 21-19 16-21 21-23

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet 13-21, 10-21

Rehan Naufal Kushajanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping 19-21, 11-21

