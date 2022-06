Malaysia Open: Tujuh Wakil Indonesia ke Perempat Final

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Indonesia berhasil menempatkan tujuh wakil di babak delapan besar atau perempat final Malaysia Open 2022. Pebulutangkis tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito menjadi nama terakhir yang sukses meraih kemenangan.

Selain Vito, sapaan akrabnya, squad Merah-Putih menempatkan enam wakil lain di delapan besar Malaysia Open yakni Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie (tunggal putra), Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (ganda putra), Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Ribka Sugiarto/Febby Valencia Dwijayanti Gani (ganda putri).

Sementara ganda campuran Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kushajanto/Lisa Ayu Kusumawat, Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (ganda putra), dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (ganda putri) gagal melanjutkan langkah karena kalah oleh lawan-lawannya di 16 besar Malaysia Open.

Vito secara heroik menundukkan andalan tuan rumah, Lee Zii Jia, di 16 besar Malaysia Open. Dalam laga yang dihelat di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis (30/6/2022), Vito menang dalam laga panjang tiga gim, 21-19, 19-21, 21-16.

Gemuruh seisi Axiata Arena yang mendukung Lee Zii Jia di 16 besar Malaysia Open tidak mampu menggoyahkan mental Vito. Dia mengaku sangat fokus pada pola permainan sendiri.

"Pertandingan berlangsung sangat sengit. Tidak mudah untuk melawan wakil tuan rumah, apalagi dengan dukungan penonton sebanyak itu. Lee Zii Jia juga bermain bagus hari ini. Saya bersyukur bisa memenangkan pertandingan," ujar Vito selepas laga.

"Saya juga bersyukur evaluasi dari permainan kemarin, hasilnya hari ini bisa lebih baik. Kunci kemenangan saya hari ini adalah fokus poin demi poin, apalagi di poin akhir jangan sampai lepas fokusnya. Di gim kedua saya melakukan kesalahan. Fokus saya hilang. Alhamdulillah di gim ketiga saya bisa kembali lagi ke fokus saya," terang Vito.

Di babak perempat final Malaysia Open, Jumat (1/7), Vito akan menantang Kento Momota dari Jepang. Lagi-lagi laga ini tidak akan mudah baginya. Tetapi Vito tetap optimistis. "Lawan Momota besok pastinya tidak mudah karena dia pemain yang matang. Semoga kemenangan hari ini bisa menjadi modal yang bagus untuk saya melawan dia besok," harap Vito.

Babak perempat final Malaysia Open 2022 digelar hari Jumat (1/7) mulai pukul 15.00 waktu setempat.

Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Malaysia Open, Kamis (30/9/2022):

Tunggal Putra

Anthony Ginting vs Sitthikom Thammasin 21-18, 21-18

Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto 21-18, 21-17

Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia 21-19, 19-21, 21-16

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Wang Zhi Yi 19-21, 13-21

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel 21-23, 21-14, 21-14

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs He Ji Ying/Zhou Hao Dong 21-13, 21-10

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi 21-18, 13-21, 19-21

Ganda Putri

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida 21-16, 21-15

Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto vs Srivedya Gurazada/Ishika Jaiswal, 21-12, 21-8

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Du Yue/Li Wen Mei 21-19, 16-21, 21-23

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet 13-21, 10-21

Rehan Naufal Kushajanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping 19-21, 11-21

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com