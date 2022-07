Malaysia Open: Vito vs Momota, Ginting vs Axelsen di Perempat Final Hari Ini

Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Sebanyak tujuh wakil Indonesia akan bertarung di babak perempat final Malaysia Open 2022 hari ini, Jumat (1/7/2022). Dua tunggal putra Indonesia menghadapi lawan berat yakni Anthony Sinisuka Ginting melawan peringkat satu dunia, Viktor Axelsen dan Shesar Hiren Rhustavito bertemu dengan Kento Momota.

Pertandingan Ginting melawan Axelsen kali ini akan menjadi pertemuan ke-13 buat keduanya. Sejauh ini Axelsen unggul dengan delapan kali kemenangan. Dua kemenangan terakhir diraih pebulutangkis Denmark itu di ajang Indonesia Masters dan Indonesia Open 2022 lalu.

Tunggal putra Indonesia lainnya, Jonatan Christie akan bertemu Prannoy HS. Keduanya sudah delapan kali bertemu dan hasilnya Jojo-panggilan Jonatan unggul 5-3. Dalam dua pertemuan terakhir yakni di Swiss Open 2022 dan Denmark Open 2021, Jojo berhasil menang.

Satu tunggal lainnya, Shesar Rhustavito yang di 16 besar menjungkalkan Lee Zii Jia akan menghadapi Kento Momota. Shesar belum pernah menang dalam dua pertemuan melawan pebulutangkis Jepang peringkat kedua dunia itu.

Di nomor ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang akan menghadapi pasangan tuan rumah, Ong Yew Sin/Tep Ee Yi. Mereka sudah enam kali bertemu dan Fajar/Rian unggul 4-2. Dua pertemuan terakhir di Korea Open dan Swiss Open 2022 berakhir untuk kemenangan Fajar/Rian.

Setelah itu ada pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Unggulan ketiga ini juga akan menghadapi ganda Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Sembilan kali mereka sudah bertemu dan Ahsan/Hendra unggul dengan tujuh kemenangan. Pertemuan terakhir terjadi di Olimpiade Tokyo 2020 yang berakhir untuk kemenangan Chia/Soh.

Di nomor ganda campuran menyisakan dua pasangan yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto. Apriyani/Fadia akan menghadapi pasangan Tiongkok, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Dalam satu-satunya pertemuan keduanya berakhir untuk kemenangan Chen/Jia yang terjadi di Indonesia Masters lalu.

Sedangkan Febby/Ribka akan bertetmu Zhang Shu Xian/Zheng Yu. Laga nanti akan menjadi pertemuan pertama kedua pasangan.

Pertandingan pertama perempat final Malaysia Open akan dimulai pukul 03.10 waktu setempat.



Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final

Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen

Jonatan Christie vs Prannoy HS

Shesar Rhustavito vs Kento Momota

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ong Yew Sin/Tep Ee Yi

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan

Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu

Sumber: BeritaSatu.com