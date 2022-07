Djokovic Ditantang Sinner di Perempat Final Wimbledon

London, Beritasatu.com - Juara enam kali Novak Djokovic akan bertemu Jannick Sinner pada perempat final Wimbledon setelah menundukkan wild card dari Belanda, Tim van Rijthoven, Minggu (3/7/2022).

Dkokovic mengatasi kesalahan pada pertengahan pertandingan untuk mengalahkan Tim van Rijthoven, dan mencapai perempat final Wimbledon yang ke-13.

Unggulan teratas yang berusaha menyamai Pete Sampras sebagai petenis yang tujuh kali juara Wimbledon itu mengalahkan lawannya yang berperingkat 104 dengan 6-2, 4-6, 6-1, 6-2.

Pada perempat final Wimbledon, petenis Serbia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Jannik Sinner untuk memperebutkan satu tempat semifinal setelah petenis Italia itu menyingkirkan petenis remaja dari Spanyol, Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic meluncur melewati set pembuka di bawah atap Centre Court lewat break pada gim kedua dan kedelapan.

Namun Van Rijthoven secara mengejutkan sempat menyamakan kedudukan melawan juara Grand Slam 20 kali itu pada set kedua dengan ace ke-13 yang dipukulnya.

Namun demikian keadaan berbalik lagi pada set ketiga yang berlangsung selama 30 menit di mana sang juara bertahan melewati dua break.

Dua break berikutnya atas petenis Belanda itu yang total membuat 53 unforced error tersebut sudah cukup bagi Novak Djokovic untuk merebut set keempat.

Sementara petenis Yunani Stefanos Tsitsipas dan Nick Kyrgios dari Australia sama-sama didenda akibat pelanggaran yang mereka lakukan selama pertandingan Wimbledon yang penuh emosi.

Tsitsipas didenda 10.000 dolar AS (Rp 149,7 juta) karena sambil marah memukulkan bola ke arah penonton di Court One, sedangkan Kyrgios didenda 4.000 dolar AS (Rp 59,9 juta) karena umpatan cabulnya.

Kyrgios memenangkan pertandingan babak ketiga yang penuh emosi itu Sabtu pekan lalu. Setelah pertandingan tersebut kedua petenis saling menghina dalam konferensi pers pascapertandingan.

Kyrgios juga didenda 10.000 dolar karena perilaku tidak sportif selama pertandingan babak pertama.

Sumber: ANTARA/AFP