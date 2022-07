Malaysia Masters: 7 Wakil Indonesia Lolos ke Perempat Final

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Tujuh wakil Indonesia berhasil melaju ke perempat final Malaysia Masters 2022, setelah memetik kemenangan pada 16 besar, Kamis (7/72022).

Ketujuh wakil Indonesia tersebut yakni Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas (ganda campuran), Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra), Chico Aura Dwi Wardoyo (tunggal putra), Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (ganda putra), Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra), Apriyani Rahayu/Sitia Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri).

Wakil Indonesia yang pertama meraih tiket perempat final Malaysia Masters adalah Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria berhak atas tiket delapan besar setelah menaklukkan Kim Ga Eun dari Korea Selatan. Gregoria hanya membutuhkan 25 menit untuk menyingkirkan Kim dengan skor 21-11 dan 21-9.

Pada perempat final Malaysia Masters, Jumat (8/7), Gregoria akan mendapat tantangan berat karena akan bertemu unggulan pertama asal Jepang, Akane Yamaguchi. Yamaguchi mendapat tiket babak delapan besar Malaysia Masters setelah menghentikan pemain Tiongkok, Wang Zhi Yi, 12-21, 21-13, dan 21-12.

Ganda campuran Rinov/Pitha mengikuti jejak Gregoria melaju ke perempat final Malaysia Masters 2022 dengan menundukkan Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto dari Jepang. Rinov/Pitha, peringkat ke-20, mengalahkan Kaneko/Matsumoto dengan skor 21-15 dan 21-18. Rinov/Pitha mengandaskan peringkat 16 itu dalam waktu 35.

Pada babak perempat final Malaysia Masters, Jumat (8/7), Rinov/Pitha akan menantang pasangan Belanda, Robin Tabeling/Selena Piek. Tabeling/Piek membuat kejutan di babak 16 besar Malaysia Masters ini dengan menundukkan ganda campuran unggulan pertama sekaligus nomor dua dunia Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai dengan skor 17-21, 21-15, dan 21-13.

Dua wakil Indonesia yakni tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses melaju ke perempat final Malaysia Masters.

Ginting sukses merebut tiket perempat final Malaysia Masters. Ginting sukses melaju ke babak delapan besar setelah menundukkan wakil India, Parupalli Kashyap. Dalam pertandingan di lapangan 2 Axiata Arena, Kuala Lumpur, Ginting menundukkan pemain peringkat 36 dunia itu dengan skor 21-10 dan 21-15 dalam waktu 34 menit.

Pada babak perempat final Malaysia Masters, Jumat (8/7), Ginting akan bertemu Chico Aura Dwi Wardoyo yang menundukkan Thailand, Kantaphon Wangcharoen. Chico menundukkan Wangcharoen 18-21, 21-11, dan 21-9.

Sementara ganda putra Ahsan/Hendra juga sukses merebut tiket delapan besar setelah menundukkan ganda Tiongkok Ren Xiang Yu/Tan Qiang. Ahsan Hendra, unggulan ketiga, menundukkan ganda peringkat 124 itu, 21-14, 18-21, 21-15 dalam waktu 49.

Di perempat final Malaysia Masters yang digelar Jumat (8/7), Ahsan/Hendra akan bertemu Lu Ching Yao/Yang Po Han. Ganda Taiwan ini melaju ke perempat final Malaysia Open 2022 setelah menundukkan wakil Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Seidel, 20-22, 21-12, dan 21-13.

Ganda putra lainnya, unggulan keenam Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga merebut tiket perempat final Indonesia Masters setelah menundukkan Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren, 21-14 dan 21-14. Pada perempat final, Fajar/Rian, akan ditantang ganda tuan rumah, Junaidi Arif/Muhammad Haikal.

Sedangkan langkah ganda campuran Hafiz Faizal/Serena Kani di Malaysia Masters terhenti setelah ditaklukkan ganda tuan rumah Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Hafiz/Serena menyerah 15-21 dan 20-22. Hafiz/Serena tumbang setelah berjuang 29 menit.

Sementara tunggal putri lainnya, Fitriani, gagal melaju ke perempat final Malaysia Masters karena disingkirkan Ratchanok Intanon dari Thailand. Fitriani menyerah 6-21 dan 15-21 di tangan unggulan kedelapan itu.

Sementara ganda putri Apriyani/Fadia sukses menyingkirkan unggulan kedelapan Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva di Malaysia Masters, Kamis (7/7/2022). Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti terus bermain apik pada ajang bulutangkis Malaysia Masters 2022. Mereka tengah berada di jalur performa terbaiknya setelah berhasil mengalahkan unggulan kedelapan asal Bulgaria itu.

Bicara soal strategi bermain, pasangan juara Malaysia Open pekan lalu itu hanya menerapkan pola permainan no lob. Strategi dan taktik ini hanya untuk membatasi agar lawan yang memiliki power besar ini tidak menekan dan mengendalikan pertandingan.

"Dengan pola seperti itu, lawan tidak bisa menyerang dan menekan kami terus. Mereka akhirnya juga tidak berkembang permainannya. Apalagi, kami pun bisa menyerang balik ketika ada kesempatan," ujar Fadia.

Dituturkan Fadia, kemenangan atas Steova bersaudara ini menambah jumlah pasangan di Top 10 dunia yang bisa mereka kalahkan. Akhirnya, tinggal dua pasangan dunia yang belum dikalahkan Apri/Fadia. Mereka adalah, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) dan Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan).

"Yang pasti dengan kemenangan atas Steova bersaudara itu menambah motivasi saya untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya. Itu hanya kemenangan dan kami tidak boleh cepat puas, sebelum bisa juara," aku Fadia.

Di perempatfinal, Apri/Fadia bakal ditantang Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Pasangan tuan rumah ini di babak kedua sukses menekuk unggulan keempat asal Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota dengan 21-14, 21-19.

Namun tiga wakil Indonesia lainnya di ganda putri yakni Melani Mamahit/Tryola Nadia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, dan Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto, gagal melaju ke perempat final. Melani/Tryola menyerah kepada Lee So Hee/Shin Seung Chan 12-21, 20-22.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi tumbang oleh Nami Matsuyama/Chihari Shida dari Jepang, 17-21 dan 14-21. Sementara Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto ditaklukkan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong dari Korea Selatan, dengan skor 25-23, 17-21, dan 18-21.

Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Malaysia Masters, Kamis (7/7):

Ganda campuran

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas vs Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto (Jepang) 21-15, 21-18

- Hafiz Faizal/Serena Kani vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) 15-21, 20-22

Tunggal putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs Kim Ga Eun (Korea Selatan) 21-11, 21-9

- Fitriani vs Ratchanok Intanon (Thailand) 6-21 dan 15-21

Tunggal putra

- Anthony Sinisuka Ginting vs Parupalli Kashyap (India) 21-10, 21-15

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand) 18-21, 21-11, 21-9

Ganda putra

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Ren Xiang Yu/Tan Qiang (Tiongkok) 21-14, 18-21, 21-15

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand) 21-14 dan 21-14

Ganda putri

- Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea Selatan) 12-21, 20-22

- Apriyani Rahayu/Sitia Fadia Silva Ramadhanti vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) 21-18 21-17

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Nami Matsuyama/Chihari Shida (Jepang) 17-21, 14-21

- Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan) 25-23, 17-21, 18-21

