Malaysia Masters: 7 Wakil Indonesia ke Perempat Final, Ini Jadwalnya

Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Tujuh wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket ke semifinal Malaysia Masters 2022 pada hari ini, Jumat (8/7/2022). Mereka terdiri dari dua ganda putra dan dua tunggal putra, dan masing-masing satu wakil di ganda putri, tunggal putri, dan ganda campuran.

Di ganda putri ada pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka akan menantang pasangan tuan rumah, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Apriyani/Silva pernah sekali menang atas lawannya itu di Indonesia Masters.

BACA JUGA Malaysia Masters: 7 Wakil Indonesia Lolos ke Perempat Final

Setelah itu di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ujian berat untuk bisa mencapai semifinal Malaysia Masters karena akan melawan unggulan pertama Akane Yamaguchi. Gregoria baru dua kali menang dalam 10 pertemuan dengan Akane. Diharapkan, keberhasilan Gregoria menang di Malaysia Open pekan lalu bisa terulang kembali.

Dari nomor ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan bertemu Lu Ching Yao/Yang Po Han. Ahsan/Hendra yang menempati unggulan empat diunggulkan apalagi mereka belum pernah kalah dalam empat pertemuan dengan lawannya itu.

Selain itu pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bertemu pasangan tuan rumah, Junadi Arif/Muhammad Haikal. Ini akan jadi pertemuan pertama keduanya.

Dari nomor ganda campuran, pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas bertemu Robin Tabeling/Selena Piek. Laga di perempat final Malaysia Masters kali ini akan jadi pertemuan pertama keduanya.

BACA JUGA Ini Kunci The Daddies Lewati Babak Kedua Malaysia Masters

Sementara di tunggal putra harus terjadi pertemuan dua wakil Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting bertemu dengan Chico Aura Dwi Wardoyo. Ini akan jadi pertemuan pertama Ginting dengan rekannya yang peringkat 45 BWF tersebut.

Pertandingan pertama perempat Malaysia Masters final di Axiata Arena akan digelar mulai pukul 15.00 waktu setempat.

Jadwal Pertandingan Perempat Final Malaysia Masters 2022:

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Junadi Arif/Muhammad Haikal

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas vs Robin Tabeling/Selena Piek

Anthony Sinisuka Ginting vs Chico Aura Dwi Wardoyo

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com