Malaysia Masters: Gregoria Mariska Gagal Melaju ke Final

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung gagal melaju ke partai puncak Malaysia Masters 2022. Gregoria harus mengakui kekalahan 18-21, 21-13, 8-21 dari pemain Korea, An Se Young dalam laga semifinal yang dimainkan di Axiata Arena, Sabtu (9/7/2022).

Dalam pertandingan selama tiga gim, Gregoria mampu mengawali pertandingan dengan baik. Dia mampu meladeni permainan unggulan ketiga itu. Sempat unggul 3-0, An Se Young kemudian mampu menyamakan skor menjadi 3-3. Setelah itu An Se Young berbalik ungul 8-6 dan 11-7 di interval pertama.

Gregoria semakin tertinggal 9-14 karena gagal meladeni permainan reli lawan.Namun ketika tertinggal jauh, Gregoria mampu meraih delapan poin beruntun untuk merapatkan jarak menjadi 17-19. Sayang, di poin-poin krusial, Gregoria keholangan fokus sehingga kalah 18-21.

Gregoria mampu bangkit di gim kedua. Unggul 2-0, Gregoria melanjutkan keunggulan menjadi 14-9. Momentum dilanjutkan Gregoria dengan menutup gim kedua dengan kemenangan 21-13 untuk memaksakan dimainkannya gim ketiga.

Sayangnya, An Se Young mampu kembali bangkit dan mengembangkan permainan di gim ketiga. Gregoria yang sepertinya sudah kehabisan stamina kesulitan untuk meladeni permainan reli lawan. Tertinggal 5-12, Gregoria kian kesulitan untuk mengejarnya.

Gim penentu akhirnya ditutup An Se Young dengan kemenangan 21-8.

Hasil ini membuat Gregoria belum pernah menang atas An Se Young dalam dua pertemuannya. Dalam pertemuan pertama, Gregoria kalah dari An Se Young pada babak pertama All England 2022.

Sedangkan bagi An Se Young, kemenangan ini sekaligus membuatnya tampil di final ketiganya dalam turnamen sepanjang tahun ini.

