Malaysia Masters: Antisipasi Power Lawan, The Daddies Menang

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, mengaku menang di semifinal Malaysia Masters karena berhasil mengantisipasi power atau kekuatan lawan yang lebih muda.

Setelah terakhir kali menembus babak final pada ajang All England 2022 Maret lalu, ganda berjulukan The Daddies, kembali ke laga pamungkas di ajang bulutangkis Malaysia Masters 2022. The Daddies sukses menumbangkan pasangan muda Tiongkok, Liang Wei Kang/Wang Chang dua gim langsung, 21-19, 21-14 dalam tempo 37 menit.

Liang/Wang yang merangkak dari babak kualifikasi lolos ke babak semifinal setelah membuat kejutan besar dengan mengalahkan pasangan unggulan kedua asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

"Syukur alhamdulillah bisa melewati partai semifinal ini, dengan tidak mudah, tapi kita bersyukur bisa menang. Lawan mereka kan pemain muda, cukup kuat terutama di power-nya. Kita mengantisipasi itu tadi," ujar Ahsan di Axiata Arena, Kuala Lumpur, tempat berlangsungnya pertandingan.

"Hari ini kita mencoba menyerang mereka lebih dahulu. Bola di sini lumayan cepat, jadi kita harus inisiatif untuk ambil serangan. Di gim kedua saat tertinggal di interval, kita coba mengubah tempo permainan lebih cepat," sambung Hendra.

Ahsan/Hendra yang sekarang menempati peringkat tiga dunia mengatakan bahwa pasangan Tiongkok ini mempunyai prospek yang bagus ke depan.

"Wang Chang pemain yang cepat, dia pintar menutup-nutup bolanya. Ke depan mungkin mereka bisa berbahaya kalau mainnya sudah lebih safe," sahut Hendra.

"Pasangan China ini mempunyai karakter yang bagus dan mereka punya serangan yang baik, kita cukup kewalahan juga. Jadi memang tadi kita coba adu di bola-bola pendek dan pelannya," kata Ahsan.

Disinggung mengenai laga final, The Daddies mengaku akan berusaha memberikan yang terbaik untuk mendapatkan gelar pertamanya tahun ini.

"Untuk besok kita akan recovery dulu. Memang lelah tapi coba tidak memikirkan hal itu, bermain saja dan mencoba memberikan yang terbaik," ucap Ahsan.

Ahsan/Hendra akan bertemu rekan sesama Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Runner-up Malaysia Open itu merebut tiket partai pemungkas usai menundukkan ganda tuan rumah yang juga unggulan kelima, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, 21-14, 19-21, dan 21-10.

