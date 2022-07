Malaysia Masters Berakhir, Indonesia dan Tiongkok Berbagi 2 Gelar

Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Turnamen Malaysia Masters berakhir sudah. Dalam turnamen Super 500 ini, Indonesia dan Tiongkok berbagi masing-masing dua gelar juara.

Gelar juara Indonesia di Malaysia Masters diraih di nomor tunggal putra melalui Chico Aura Dwi Wardoyo. Putra Papua ini juara setelah di babak final mengalahkan pemain Hong Kong, Ng Ka Long Angus 22-20, 21-15 dengan durasi 45 menit di Axiata Arena, Minggu (10/7/2022) sore WIB.

BACA JUGA Chico Aura Rebut Gelar Juara Tunggal Putra Malaysia Masters

Gelar kedua diraih ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto setelah mengalahkan seniornya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Dalam pertandingan dua gim, Fajar/Rian menang 21-12, 21-19 atas unggulan ketiga tersebut.

Satu gelar lagi sebenarnya berpeluang diraih Indonesia tetapi sayangnya ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kandas di final. Mereka dikalahkan unggulan pertama asal Tiongkok, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong 17-21, 12-21.

Satu gelar Tiongkok lainnya diraih ganda putri, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan setelah mengalahkan ganda Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida 21-11, 21-12.

Korea merebut satu gelar juara Malaysia Masters dari tunggal putri setelah An Se Young mengalahkan Chen Yu Fei 21-17, 21-5.

Hasil Final Malaysia Masters 2022

Tunggal Putri: An Se Young vs Chen Yu Fei 21-17, 21-5

Tunggal Putra: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Ng Ka Long Angus 22-20, 21-15

Ganda Putri: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida 21-11, 21-12

Ganda Campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong 17-21, 12-21.

Ganda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan 21-12, 21-19

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com