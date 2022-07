Dua Pertarungan Perebutan Gelar Dunia Tersaji di One 161

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship secara resmi merilis daftar laga lengkap dengan tajuk One 161 dan siap menggebrak Amerika dengan menampilkan petarung-petarung yang sudah punya nama besar di ajang tarung bebas atau MMA dan muay thai.

Berdasarkan data yang dirilis One Championship, Senin (11/7/20220, ada dua pertarungan dengan status memperebutkan predikat juara dunia yakni Adriano Moraes melawan Demetrious Johnson (Kejuaraan Dunia One Flyweight) dan Nong-O Gaiyanghadao melawan Liam Harrison (Kejuaraan Dunia One Bantamweight Muay Thai).

Pertarungan yang disiarkan langsung jam tayang utama Amerika Serikat dan Kanada bakal berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Singapura, 27 Agustus mendatang.

Laga perebutan status juara dunia ini diprediksi bakal berlangsung ketat mengingat semuanya memiliki catatan yang bagus. Apalagi khusus untuk Demetrious Johnson bakal menjadi perhatian di kampungnya sendiri yakni Amerika Serikat.

Begitu juga dengan Nong-O Gaiyanghadao. Semenjak kembali dari masa pensiun pada April 2018, petarung asal Thailand ini selaku juara bertahan mampu tampil dominan pada divisinya. Dengan rekor total 263-54-10, Nong-O kini mencatatkan delapan kemenangan beruntun dalam One Super Series.

Di sisi lawannya, Harrison juga memiliki rekor yang tidak kalah ciamik. Memiliki rekor 90-24-2, ia menjadi salah satu atlet Muay Thai legendaris yang bukan berasal dari Thailand. Yang terbaru, petarung Inggris berjuluk “Hitman” juga mampu menang KO atas Muangthai PK.Saenchai setelah dua kali terjatuh.

Atas aksi heroiknya tersebut, Harrison langsung menembus peringkat lima teratas divisi dan bonus penampilan senilai 100.000 dolar AS (sekitar 1,4 milyar rupiah). Selain itu, ia juga dianggap layak untuk menantang Nong-O sang raja divisi.

One 161 juga menampilkan laga semifinal One Flyweight Muay Thai World Grand Prix antara Juara Dunia One Flyweight Muay Thai Rodtang Jitmuangnon dan Savvas Michael. Hadir pula laga alternatif Grand Prix antara mantan Juara Dunia One Flyweight Muay Thai Jonathan Haggerty melawan Amir Naseri.

Berikut daftar lengkap laga One 161 :

Main Card One 161: Moraes vs. Johnson II

- (c) Adriano Moraes vs Demetrious Johnson (Kejuaraan Dunia ONE Flyweight)

- (c) Nong-O Gaiyanghadao vs Liam Harrison (Kejuaraan Dunia ONE Bantamweight Muay Thai)

- Rodtang Jitmuangnon vs Savvas Michael (semifinal Flyweight World Grand Prix)

- Marcus Almeida vs Kirill Grishenko (MMA – heavyweight)

- Amir Aliakbari vs Mauro Cerilli (MMA – heavyweight)

- Amir Naseri vs Jonathan Haggerty (laga alternatif Flyweight World Grand Prix)

Lead Card ONE 161: Moraes vs. Johnson II

- Itsuki Hirata vs Lin Heqin (MMA – atomweight wanita)

- Diandra Martin vs Amber Kitchen (Muay Thai – catchweight 58 kg)

