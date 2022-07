BFI Run 2022 Tawarkan Tiga Kategori Lomba Lari di BSD City

Jakarta, Beritasatu.com- PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) menggelar lomba lari BFI Run 2022 dengan tiga kategori yakni Half Marathon (HM) 21,1K; 10K; dan 5K dengan total 4.000 slot tiket tersedia bagi para pecinta olahraga lari. Ajang kompetisi ini akan digelar pada di QBig BSD City, Kabupaten Tangerang pada Minggu, 14 Agustus 2022.

Digelar pascapandemi, lomba lari ini dilakukan dengan persiapan yang matang di segala aspek. Semua peserta BFI RUN 2022 yang berusia 18 tahun ke atas dipastikan telah memperoleh vaksin ketiga (booster) sebagai salah satu syarat wajib saat pendaftaran.

“Seperti biasa, kami tidak menargetkan untuk memberikan hadiah terbesar. Tapi target kami adalah memberikan hadiah yang banyak kepada para penerima. Untuk tahun ini, kami menyediakan 54 hadiah podium, untuk para peserta dengan total hadiah 200 juta rupiah. Tidak hanya peserta umum, tapi juga peserta senior juga berhak hadiah podium,” ujar Sudjono, Finance Director BFI Finance, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Fasilitas menyeluruh disediakan untuk para peserta BFI RUN 2022. Di lokasi nanti, semua pelari mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri. Selain itu, BFI RUN 2022 menyiapkan 400 marshal di beragam titik, 12 water station, hingga tim medis yang siap sedia. BFI RUN 2022 memastikan peserta dapat mengikuti lomba dengan aman dan nyaman.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Sudjono, kategori yang paling favorit adalah Half Marathon (HM) 21,1K. Jumlah peserta di kategori itu bisa mencapai separuh atau lebih dari separuh total peserta BFI Run. Animo pelari memang semakin lama semakin tertantang untuk mencoba rute yang jauh.

“Dilaksanakan dalam bulan perayaan kemerdekaan, BFI RUN 2022 digelar untuk menyebarkan energi positif kepada masyarakat luas. Faktor keamanan dan keselamatan menjadi prioritas mutlak untuk peserta, pengisi acara, serta semua pihak yang terlibat dengan mengacu pada standar protokol kesehatan,” tambah Sudjono, yang juga akan berlari mengambil rute HM di BFI RUN 2022.

Sebagaimana perhelatan sebelumnya, rute lari masih berada di wilayah BSD City. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan kenyamanan rute pelari, akses yang tidak berada jauh dari ibukota, dan fasilitas rekreasi lainnya yang berada di BSD City. Kantor pusat operasional BFI Finance pun berlokasi di BSD City.

“BFI Finance merupakan salah satu anchor tenant di BSD City. Kami bangga dapat memfasilitasi BFI Finance yang tidak hanya fokus tentang perkembangan bisnis, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan kebersamaan masyarakat melalui kegiatan BFI RUN 2022. Semoga acara ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik peserta lomba dan keluarganya yang mungkin turut hadir, serta segenap pengunjung BSD City,” sambut Herry Hendarta, Direktur Sinar Mas Land.

Pelari akan disuguhi rute lari yang menyenangkan melewati lokasi-lokasi ikonis BSD City seperti Branchsto Equestrian Park BSD, pusat konvensi dan pameran terbesar di Indonesia yaitu ICE BSD City, serta Froggy Floating Castle yang menarik. Akan tampak dari sudut pandang horizontal, landmark favorit seperti BSD Green Office Park, Foresta Business Loft, dan AEON Mall.

Lokasi ini secara konsisten dipilih karena kemudahan akses melalui jalan bebas hambatan Jakarta-Serpong dan Jakarta-Merak yang terintegrasi dengan ruas tol JORR dan Jagorawi yang mempermudah akses transportasi dan akses jalan tol lainnya di Pulau Jawa. Infrastruktur digital di BSD City juga dikembangkan dengan baik dimana keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dipantau secara real-time melalui traffic command centre.

Acara ini pun didukung oleh mitra strategis sebagai official partner lainnya seperti QBig BSD City – Sinar Mas Land sebagai Official Venue, Pocari Sweat sebagai Official Hydration, dan Brooks sebagai Official Apparel.

Untuk mendampingi para peserta mempersiapkan diri meraih catatan waktu capaian lari (Personal Best/PB), BFI RUN 2022 juga menggagas rangkaian latihan atau pre-event bertajuk “Road to BFI RUN 2022”.

Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang Juni - Juli 2022 di Area Car Free Day (CFD), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Para peserta antusias berlatih untuk meningkatkan performa dan teknik berlari yang tepat dipimpin langsung oleh Hendri Pardede, Official Coach BFI RUN 2022.

Pengambilan Race Pack Collection (RPC) akan disediakan di QBig BSD City Ballroom selama dua hari pada 12 Agustus pukul 10.00–20.00 WIB dan 13 Agustus pukul 10.00-15.00 WIB.

Sumber: BeritaSatu.com