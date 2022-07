Jadwal FIBA Asia Cup: Sengitnya Persaingan di Grup C dan D

Jakarta, Beritasatu.com - Delapan tim di Grup C dan D akan memulai perjalanan untuk meraih poin pertama dalam FIBA Asia Cup 2022 di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, hari ini, Rabu (13/7/2022).

Rangkaian pertandingan hari ini akan dimulai dengan laga Grup D antara India versus Selandia Baru pada pukul 11.00 WIB

India akan mengandalkan Amritpal Singh, pemain berpengalaman yang telah empat kali tampil dalam ajang dua tahunan tersebut.

Dia akan memimpin barisan pemain muda yang menghuni skuad India, termasuk dua siswa NBA Academy; Pranav Prince dan Aryan.

Sementara Selandia Baru memiliki Tohi Smith-Milner yang berusia 26 tahun. Mayoritas pemain Selandia Baru berusia muda, seperti Taine Murray, Samuel Menenga, dan Flynn Cameron.

Kedua tim pada tahun ini pernah saling berhadapan dua kali dalam Kualifikasi FIBA World Cup 2023 di Smart Araneta Coliseum, Malina, Filipina.

Selandia Baru menyapu bersih kemenangan, yaitu pada pertandingan 24 Februari dengan skor 101-46 dan empat hari berselang dengan skor besar 95-60.

Laga tak kalah sengit juga akan tersaji dalam pertandingan pertama Grup C ketika Iran melawan Suriah mulai pukul 15.00.

Wajah familier seperti Hamed Haddadi bakal menjadi andalan Iran. Ini merupakan kali kedelapan dia tampil dalam Piala Asia FIBA sejak 2005.

Sejak itu, dia telah tiga kali membawa Iran menjuarai FIBA Asia Cup yaitu pada 2007, 2009, dan 2013. Dia adalah peraih empat trofi MVP dan telah mencetak total 838 poin dalam 64 pertandingan.

Sementara Suriah bakal bertumpu pada Amir Hinton sebagai sumber utama dalam menggempur pertahanan lawan.

Berdasarkan dua pertandingan terakhir di Kualifikasi Piala Dunia FIBA 2023, Iran mendominasi dengan sapu bersih kemenangan masing-masing dengan skor 80-68 (pada 27 Februari) dan 91-56 (4 Juli).

Pertandingan selanjutnya yang akan tersaji pada hari ini adalah Jepang versus Kazakhstan di Grup C pukul 17.30.

Di FIBA Asia Cup kali ini, Negeri Sakura bakal hadir dengan pemain bintang mereka yang bermain di NBA membela Toronto Raptors yakni Yuta Watanabe.

Jepang juga turut memboyong pemain yang tengah naik daun seperti Yudai Nishida dan Keisei Tominaga, serta Yuki Togashi dan Luke Evans.

Di kubu lawan, Kazakhstan memiliki Rustam Murzagaliyev memimpin pemain lainnya untuk menggedor pertahanan Jepang.

Dalam dua pertemuan terakhir mereka pada 2018, Jepang mengalahkan Kazakhstan dengan skor 86-70 dan 85-70.

Sebagai penutup rangkaian laga hari ini, FIBA Asia Cup 2022 akan menyuguhkan persaingan antara Lebanon dan Filipina di Grup D.

Lebanon punya Wael Arakji yang untuk kali ketiga secara beruntun tampil di FIBA Asia Cup setelah 2015 dan 2017, sedangkan Filipina memiliki deretan pemain berkelas seperti Ray Parks.

Pertemuan terakhir antara Lebanon dan Filipina terjadi dalam pertandingan semifinal perebutan tempat kelima FIBA Asia Cup 2017. Ketika itu, Lebanon yang tampil di kandang sendiri menang atas Filipina dengan skor 106-87.

Berikut jadwal pertandingan FIBA Asia Cup hari ini, Rabu (13/7/2022).

11.00 WIB - Grup D - India vs Selandia Baru

15.00 WIB - Grup C - Iran vs Suriah

17.30 WIB - Grup C - Jepang vs Kazakhstan

20.00 WIB - Grup D - Lebanon vs Filipina

