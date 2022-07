FIBA Asia Cup: Selandia Baru Lanjutkan Dominasi atas India

Jakarta, Beritasatu.com - Selandia Baru memperpanjang dominasi atas India setelah memetik kemenangan telak 100-47 dalam laga perdana Grup D FIBA Asia Cup 2022 di Istora GBK, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Dalam laga pertama hari kedua ini, Sam Mennenga menjadi pemain paling produktif dari Selandia Baru dengan mencetak 21 poin.

Kemudian ada Taine Murray (13 poin), Taylor (12), dan empat pemain lainnya, Flynn Cameron, Takiula Fahrensohn, Kruz Perrott-Hunt, dan Sam Timmins masing-masing 10 poin.

Sedangkan pemain India yang mencetak poin terbanyak adalah Arvind Kumar Muthu Krishnan dengan 13 angka, Pranav Prince dengan 10 poin, dan Sahaij Pratap Singh Sekhon mengemas delapan angka.

Sejak awal pertandingan, Selandia Baru langsung tampil menekan. Tembakan dua poin dari Flynn Cameron membuka keunggulan.

India tak tinggal diam dan membalasnya melalui lay-up dari Prashant Singh Rawat dan kemudian membalikkan keadaan 4-2 melalui aksi dari Amritpal Singh.

India sempat memperlebar keunggulan 6-2. Namun lemparan tiga angka dari pebasket Selandia Baru Takiula Fahrensohn memperkecil menjadi 5-6.

Pada awal kuarter pertama, kedua tim saling kejar angka. Kemudian Selandia Baru perlahan mulai meninggalkan India hingga menutupnya dengan keunggulan 30-12.

Memasuki kuarter kedua, Selandia Baru kembali mendominasi dan mencetak 12 angka secara beruntun. Isaac Davidson dan kawan-kawan tak memberikan kesempatan India mengembangkan permainan.

Pada kuarter kedua Selandia Baru mencetak 34 poin. Sedangkan India sembilan poin. Dengan demikian, Selandia Baru unggul jauh dengan 64-21.

Pada kuarter ketiga, India memberikan perlawanan. Pada fase ini, tim asuhan Veselin Matic itu mencetak 14 poin, tertinggal dua poin dari Selandia Baru. Skor pun menjadi 80-35 untuk Selandia Baru.

Pada kuarter terakhir, Selandia kembali tampil dominan dengan mencetak 20 angka. Sementara India menutup kuarter keempat dengan 12 poin. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Selandia Baru 100-47.

Hasil ini sekaligus melanjutkan dominasi Selandia Baru atas India. Pada tahun ini, sebelumnya kedua tim saling berhadapan pada Kualifikasi Piala Dunia FIBA 2023 di Smart Araneta Coliseum, Malina, Filipina.

Selandia Baru menang masing-masing pada 24 Februari dengan skor 101-46 dan empat hari berselang kembali menang dengan 95-60.

Lebih dari itu, Selandia Baru pun kini untuk sementara memuncaki Grup D FIBA Asia Cup 2022. Masih ada dua laga tersisa masing-masing menghadapi Lebanon pada Jumat (15/7) dan Filipina, Minggu (17/7).

Sedangkan India harus berjuang untuk bisa meraih kemenangan pada dua laga selanjutnya di FIBA Asia Cup melawan Filipina pada Jumat (15/7) dan Lebanon pada Minggu (17/7).

Pada Rabu, FIBA Asia Cup 2022 masih menyisakan tiga pertandingan. Iran melawan Suriah pada Grup C pukul 15.00 WIB. Kemudian pertandingan Grup C antara Jepang dan Kazakhstan pukul 17.30. Terakhir Lebanon vs Filipina pada Grup D pukul 20.00.

