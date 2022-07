Singapore Open: 12 Wakil Indonesia Berjuang Perebutkan Tiket Perempat Final

Singapura, Beritasatu.com – Sebanyak 12 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket ke perempat final Singapore Open 2022. Di antara yang akan bermain adalah tiga tunggal putra yakni Anthony Sinisuka Ginting, Tommy Sugiarto dan Jonatan Christie.

Ginting yang menempati unggulan empat akan bertemu pemain Taiwan, Lin Chun-Yi. Ini akan jadi pertemuan pertama keduanya.

Sedangkan Tommy Sugiarto akan menghadapi pemain tuan rumah unggulan enam, Loh Kean Yew. Ini akan jadi pertemuan kedua setelah yang pertama, Tommy menang di ajang Australia Open 2019 lalu.

Sementara itu Jonatan Christie akan menghadapi pemain Jepang, Kodai Naraoka. Jojo menang dalam pertemuan pertama dengan Naraoka di Korea Open 2022 lalu.

Satu-satunya tunggal putri adalah Gregoria Mariska Tunjung bertemu dengan Zhang Yi Man. Saat ini skor pertemuan keduanya imbang 1-1. Namun di pertemuan terakhir, Gregoria kalah 22-20, 24-22, 15-21 di Kejuaraan Asia 2022 lalu.

Dari ganda putra ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Unggulan kedua ini akan ditantang pasangan Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee. Lalu pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menghadapi pasangan Tiongkok Liang Wei Keng/Wang Chang.

Lalu Sabar Karyaman Gutama/M Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi pasangan Malaysia, Goh V Shem//Low Juan Shen. Terakhir, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menghadapi wakil Tiongkok, Ren Ziang Yu, Tan Qiang.

Dari nomor ganda putri ada dua pasangan. Pertama, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang menghadapi unggulan tujuh asal Jerman, Linda Efler/Isabel Lohau. Kedua, pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/ Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi Pichamon Phatcharaphisutsin/Nannapas Sukklad.

Di nomor ganda campuran, pasangan Hafiz Faizal/Serena Kani akan menghadapi unggulan empat asal Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet.

Lalu Rinov/Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari menghadapi ganda unggulan tujuh asal Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.

Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia di 16 Besar

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting vs Lin Chun-Yi

Tommy Sugiarto vs Loh Kean Yew

Jonatan Christie vs Kodai Naraoka

Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Zhang Yi Man

Ganda Putra

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Man Wei Chong/Kai Wun Tee

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Liang Wei Keng/Wang Chang

Sabar Karyaman Gutama/M Reza Pahlevi Isfahani vs Goh V Shem//Low Juan Shen

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ren Ziang Yu, Tan Qiang

Ganda Putri

Apriyani Rahayu/Siti Fadia vs Linda Efler/Isabel Lohau

Febriana Dwipuji Kusuma/ Amalia Cahaya Pratiwi vs Pichamon Phatcharaphisutsin/Nannapas Sukklad

Ganda Campuran

Hafiz Faizal/Serena Kani vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet

Rinov/Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemi

