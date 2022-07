Main di Toronto, Serena Williams Isyaratkan Tampil di US Open 2022

New York, Beritasatu.com – Serena Williams mengisyaratkan niatnya untuk bermain di US Open atau AS Terbuka tahun ini. Isyarat ini diperlihatkan Serena dengan mendaftar bermain Kanada Open di Toronto.

“Dia kembali!” tulis Kanada Open mengumumkan dengan penuh semangat di media sosial akan keikutsertaan Serena.

“Benar, juara tiga kali kami Serena Williams kembali ke Toronto. Dan dia suka bermain di sini, dia mencapai semifinal dengan lebih baik dalam lima kali terakhir dia bermain,” lanjutnya.

BACA JUGA Jadwal Singapore Open Hari Ini: 8 Wakil Indonesia Perebutkan Tiket Semifinal

Pemenang Grand Slam 23 kali itu sebelumnya kembali ke Wimbledon setelah setahun penuh absen, meskipun dia tersingkir di putaran pertama.

Bermain di Kanada Open memberikannya kesempatan untuk mematangkan lagi persiapannya jelang US Open. Bermain di kandang sendiri diakui Serena Williams memberikan tambahan motivasi buatnya.

“Ketika Anda berada di rumah, terutama di New York, dan AS Terbuka, menjadi tempat pertama saya memenangkan Grand Slam, adalah sesuatu yang selalu sangat istimewa,” kata Serena Williams setelah keluar dari Wimbledon.

“Pasti ada banyak motivasi untuk menjadi lebih baik dan bermain di kandang. Anda harus berpikir jika saya memainkan pertandingan, saya tidak akan kehilangan beberapa poin atau pertandingan ini,” lanjutnya.

“Itu benar-benar membuat saya ingin pergi ke lapangan latihan karena Anda bermain tidak buruk dan Anda sangat dekat. Lawan lain mungkin akan lebih cocok dengan permainan saya. Jadi, ya, saya merasa itu seperti, ‘Oke, Serena, kamu bisa melakukan ini jika kamu mau," tambah Serena Williams.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com