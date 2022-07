Singapore Open, The Babbies Tak Takut Lawan The Daddies

Jakarta, Beritasatu.com - Ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses melaju ke babak semifinal turnamen bulutangkis Singapore Open 2022. Tiket itu didapat setelah pasangan berjulukan The Babbies menang 21-14, 17-21, 21-11 atas He Ji Ting/Zhou Hao Dong asal Tiongkok. The Babbies selanjutnya akan menghadapi The Daddies Hendra Setiawan/M Ahsan.

Dengan kemenangan itu, Leo/Daniel pun lolos ke semifinal turnamen berhadiah total US$ 370.000 tersebut. Setelah absen di Malaysia Open dan Malaysia Masters karena Leo cedera pinggang, kini mereka sudah siap tampil terbaik.

"Cedera pinggang saya sih masih ada sakit-sakitnya, cuma tidak saya rasakan. Yang penting, cedera ini sudah tidak mengganggu pergerakan di lapangan. Bersyukur setelah absen di Malaysia Open dan Malaysia Masters, kini bisa lolos ke semfinal Singapore Open," ujar Leo, kepada Tim Humas dan Media PP PBSI.

"Saya juga senang bisa merebut tiket ke semifinal. Tetapi senangnya juga harus disimpan dulu, kami harus fokus karena besok masih ada pertandingan selanjutnya yang sangat penting. Setelah absen di Malaysia Open dan Malaysia Masters, kami bisa lolos ke semifinal. Ini harus disyukuri," kata Daniel.

Dalam pertandingan babak perempat final yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Jumat (15/7/2022), Leo/Daniel memang memanfaatkan betul adaptasi dengan lapangan. Kemenangan atas wakil Negeri Tirai Bambu tersebut lebih ditentukan bagaimana saat wakil Indonesia itu berada di lapangan dengan kondisi menang angin.

Menurut Leo dan Daniel, yang menjadi kunci keberhasilan, mereka hanya mengubah pola dan taktik permainan saja. Di gim pertama dalam posisi menang angin, mereka bisa menekan kawan.

Sumber: BeritaSatu.com