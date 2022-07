FIBA Asia Cup: Indonesia Hadapi Tiongkok di Laga Playoff

Jakarta, Beritasatu.com - Tim bola basket Indonesia bakal menghadapi Tiongkok dalam laga playoff untuk memperebutkan tempat perempat final FIBA Asia Cup 2022 di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin (18/7).

Bagi Indonesia pertandingan ini sangat penting karena lolos ke babak delapan besar menjadi syarat untuk meraih tiket ke Piala Dunia FIBA 2023.

Indonesia harus berjuang melalui babak playoff menuju perempat final FIBA Asia Cup 2022 setelah menempati peringkat ketiga Grup A dengan mengantongi empat poin, hasil dari satu kali menang dan dua kali kalah.

Pada pertandingan penyisihan Grup A FIBA Asia Cup hari ini, tim asuhan Milos Pejic kalah dari Australia dengan skor 53-78. Sebelumnya, Indonesia juga kalah dari Yordania 65-74. Sementara kemenangan Abraham Damar Grahita dan kawan-kawan terjadi saat berjumpa Arab Saudi dengan skor 80-54.

Terkait perjalanan Indonesia selama fase grup FIBA Asia Cup, Milos Pejic mengatakan anak asuhnya sudah menampilkan permainan terbaik, termasuk saat melawan Australia.

"Saya senang dengan permainan kami meskipun kalah. Kami punya dua hari menuju salah satu pertandingan terbesar dalam sejarah bola basket Indonesia. Setelah konferensi pers ini, kami hanya memikirkan tentang pertandingan tersebut," kata Milos usai laga melawan Australia di FIBA Asia Cup 2022.

