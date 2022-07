The Bucketlist Indonesia Gelar Kompetisi Bola Basket Berkelanjutan di Bogor

Bogor, Beritasatu.com – The Bucketlist Indonesia pertama kali memperkenalkan The Bucket League sebagai ajang kompetisi bola basket berkelanjutan pada pekan lalu. Tujuannya untuk memperkaya pengalaman bertanding bagi pemain basket usia pelajar, serta memperluas jaringan relasi pertemanan bagi pemain basket usia dewasa.

The Bucket League terdiri dari lima rangkaian kompetisi bola basket 3x3 dan 5v5 yang akan diadakan secara berkelanjutan selama periode bulan Juli- Desember 2022, dimulai dari skala regional dan akan terus berkembang hingga ke skala nasional. Acara pertama adalah The Bucket League 3x3 Vol.1 yang dilangsungkan pada 16-17 Juli 2022 di lapangan utama The Bucketlist Indonesia, yang diikuti oleh 80 tim dengan total 320 peserta dan mempertandingkan lima kategori, yaitu KU 16 putra dan putri, KU 18 putra dan putri, serta umum putra (18 tahun ke atas).

Acara berikutnya adalah The Bucket League 5v5 One-Day Tournament Vol.1, Vol.2, Vol.3, serta The Bucket League 3x3 Vol.2 akan dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya. “Harapan kami semoga dengan kehadiran The Bucket League, dapat menghidupkan animo masyarakat terhadap olahraga bola basket khususnya di Kota Bogor dan menarik wisatawan untuk berkunjung guna mendukung agenda sport tourism Kota Bogor,” ujar Patrick Sandy Teki, ketua panitia The Bucket League.

Ia mengatakan, seiring dengan peningkatan prestasi tim nasional bola basket nasional, popularitas olahraga bola basket di Indonesia kini semakin berkembang. "Berangkat dari sinilah, The Bucketlist Indonesia menghadirkan The Bucket League untuk memeriahkan ajang kompetisi bola basket di Kota Bogor, yang juga dilengkapi berbagai hiburan menarik mulai dari pertunjukkan dance dan breakdance, galeri basket yang memajang memorabilia pada legenda basket nasional dan internasional, skill challenge dan half court challenge, hingga kuliner Bogor favorit wisatawan dengan suasana serba basket,"ujarnya.

Sumber: PR