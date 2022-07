Dibekuk Tiongkok, Timnas Basket Indonesia Kubur Impian ke Piala Dunia FIBA

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas basket Indonesia harus mengubur impian main di Piala Dunia FIBA atau FIBA World Cup 2023 setelah dikalahkan Tiongkok dalam playoff perempatfinal FIBA Asia Cup 2022. Timnas basket Indonesia harus mengakui kalah kelas dari Tiongkok setelah takluk 58-105 dalam laga di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/7/2022) malam.

Dominasi Tiongkok sudah terlihat sejak awal pertandingan. Tiongkok unggul 29-11 pada kuarter pertama. Mereka terus memperlebar keunggulan pada kuarter kedua. Akurasi tembakan tiga angka membuat Tiongkok unggul 38-11. Juara 16 kali FIBA Asia Cup itu menutup kuarter kedua dengan keunggulan 59-21.

Timnas basket Indonesia kesulitan untuk bisa meladeni permainan Tiongkok yang unggul 67-23. Kuarter ketiga ditutup dengan keunggulan Tiongkok 77-44.

Pertandingan sempat memanas ketika Derrick Xzavierro terlibat aksi tarik menarik bola dengan Xiaochuan Zhai di wilayah pertahanan Indonesia. Wasit mesti memisahkan kedua pemain.

Tiongkok semakin sulit dikejar hingga mereka akhirnya menutup laga dengan kemenangan 108-58.

Dengan hasil ini, Tiongkok melangkah ke perempatfinal FIBA Asia Cup 2022 dan akan menantang Lebanon. Sementara itu, Timnas basket Indonesia tersingkir dari kejuaraan tersebut dan terpaksa menjadi penonton di ajang FIBA World Cup 2023.

China 🇨🇳 set a date with Lebanon in the quarterfinals after eliminating host team Indonesia!



Download the #FIBAAsiaCup app!

📌 Google Play: https://t.co/zXnSndTgQp

📌 App Store: https://t.co/lqGO3QpxeA pic.twitter.com/ky6BKVMcuu