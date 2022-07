Moraes vs Johnson Siap Kejutkan Penggemar One Championship di Amerika

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship dan Prime Video bakal memanjakan penggemar tarung bebas di Amerika Serikat dan Kanada dengan menghadirkan laga One Fight Night 1 yang mempertemukan Adriano Moraes melawan Demetrious Johnson di Singapore Indoor Stadium, 27 Agustus mendatang.

Kedua petarung tersebut siap membuat kejutan karena laga yang penayangannya dikhususkan untuk penggemar MMA di Negeri Paman Sam itu.

Moraes yang merupakan petarung asal Brasil dalam laga nanti datang sebagai juara bertahan divisi flyweight. Pertemuannya dengan Johnson sendiri adalah yang kedua dan laga ulang ini dipastikan bakal berlangsung dengan ketat.

'Saya bersyukur untuk berada pada barisan terdepan dari ajang terbesar di One Championship. Saya telah lama ada bersama organisasi ini dan saya merasa seperti diberkati dengan kesempatan ini. Saya bersemangat. Ayo kita menangkan laga ini sekali lagi,” kata Moraes dalam keterangannya.

Apa yang diharapkan Moraes ini bukan tanpa alasan karena pada laga pertama, petarung asal Brasil ini sukses mengalahkan petarung asal Amerika Serikat, Demetrious Johnson yang selama ini dikenal sebagai jagoan di divisinya.

Harapan meraih hasil terbaik juga dicanangkan Demetrious Johnson. Petarung yang berjuluk “Mighty Mouse”, berharap tidak ingin lagi mengalami kekalahan apalagi dengan KO seperti yang terjadi di pertemuan pertama.

“Anda tahu, ini terasa luar biasa. Ini adalah platform yang hebat di mana saya berada dan mendapatkan kesempatan melawan Adriano Moraes yang merupakan atlet luar biasa. Kami berlatih sangat keras dan berharap akan meraih kemenangan ini. Saya bersemangat,” kata Demetrious Johnson.

Sementara itu, One Championship Vice President dan One Warrior Series CEO Rich Franklin di Los Angeles,mengatakan pertarungan antara Adriano Moraes melawan Demetrious Johnson akan mengawali kerja sama antara ONE Championship dan Prime Video.

“Ini akan menjadi laga [besar] antara kedua pria ini. Saya jelas tak sabar menunggu itu, dan saya jelas tak sabar melihat berbagai ajang yang akan terus kami sajikan sepanjang tahun ini,” katanya.

Optimisme senada disampaikan Vice President dari Global Sports Video, Amazon,Marie Donoghue. Ia menyampaikan kegembiraannya bisa bekerja sama dengan organisasi bela diri terbesar di dunia.

“Ini adalah waktu yang sangat menarik bagi kami di Prime Video dengan menyiarkan One perdana secara langsung via streaming Agustus nanti. Ini juga kesempatan bagi kami untuk terhubung dengan basis penggemar One yang besar," kata Marie Donoghue

