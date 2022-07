Eko Roni Prediksi Laga One Championship Bertajuk One 160 Bakal Dramatis

Jakarta, Beritasatu.com - Petarung andalan Indonesia, Eko Roni Saputra memprediksi laga tarung bebas One Championship bertajuk One 160 bakal menampilkan teknik tingkat tinggi yang dibumbui drama. Menurutnya pertarungan antara sang juara bertahan divisi lightweight yakni Ok Rae Yoon menghadapi mantan juara Christian Lee pantang dilewatkan.

Hal ini mengingat laga yang akan berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Singapura, 26 Agustus mendatang ini adalah ulangan dari pertemuan pertama pada September 2021 yang berbau kontroversial.

Advertisement

Eko Roni Saputra menilai laga tersebut bakal berlangsung ketat dan seimbang karena kedua petarung memiliki gaya bertanding serta latar belakang bela diri yang berseberangan.

BACA JUGA

Petarung One Championship Asal Amerika Ini Tertarik Belajar Bahasa Indonesia

"Christian Lee pasti bakal mencoba ngehabisin lawan di area grappling dan akan lebih sering menekan. Sementara Ok Rae Yoon akan lebih fokus pada striking dan terbukti dalam area itu dia sangat bagus. Dia pasti akan menjaga jarak. Jatuhnya, dia akan lebih banyak mencoba menangkis upaya takedown dari Christian," kata Eko dalam keterangan resminya, Jumat (29/7/2022).

Menurut mantan pegulat kelahiran Samarinda itu, pertaruhan akan terjadi pada ronde pertama. Apabila Christian Lee tidak bisa melakukan eksekusi pada ronde awal, kemungkinan Ok Rae Yoon yang akan lebih dominan pada penghujung laga dan keluar sebagai pemenang.

"Kuncinya di ronde pertama, karena laga ini dijadwalkan berlangsung sampai lima ronde. Kalau di ronde pertama sudah terbaca, seterusnya pasti enggak banyak berubah game plan Christian Lee. Kalau Ok Rae Yoon, dia ronde pertama bisa jaga jarak, sehingga mulai ronde kedua Christian Lee pasti akan susah merapat lagi. Kemarin juga Christian Lee hampir habis juga staminanya, dan enggak bisa bermain di grappling lagi," lanjutnya.

BACA JUGA

One Championship: Reinier de Ridder Pertahankan Gelar Juara Dunia

Sebelum bertemu Ok Rae Yoon, Christian begitu dominan di divisi lightweight ONE Championship. Ia mampu mengalahkan para pesaing teratas seperti Dagi Arslanaliev, Timofey Nastyukhin, dan Iuri Lapicus lewat cara yang dominan. Saat ini, ia memegang catatan 15 kemenangan dan 4 kekalahan. Yang istimewa, 10 kemenangannya diraih lewat knockout.

Sementara itu, Ok Rae Yoon seperti menjadi antitesis bagi gaya bertarung agresif Christian. Dengan raihan 16 kemenangan dan 3 kekalahan, petarung asal Korea Selatan ini terkenal sulit dijatuhkan.

Dalam pertemuan pertama tahun lalu, Christian Lee bertindak sebagai juara bertahan. Kala itu, Ok Rae Yoon tampil sebagai kuda hitam mengingat dominasi yang Christian Lee tunjukkan di divisinya.

BACA JUGA

Adrian Mattheis Turut Senang One Championship Dapat Prime Time di AS

Namun, Ok Rae Yoon mampu menampilkan stamina serta daya tahan tubuh luar biasa hingga mampu menangkis mayoritas serangan sang lawan. Di sisi lain, Christian Lee seperti kelelahan di penghujung laga dan terlihat frustrasi karena percobaan serangan bertubi yang ia layangkan tidak membuahkan hasil.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com