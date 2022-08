Diincar UFC, Roberto Soldic Pilih Gabung One Championship

Jakarta, Beritasatu.com - Roberto Soldic, salah satu petarung MMA paling dominan dari daratan Eropa, resmi menandatangani kontrak dengan One Championship meski mendapat tawaran bergabung dari UFC. Soldic adalah petarung bebas agen yang menjadi incaran banyak pihak.

“Bagi saya ini adalah kesempatan yang lebih baik. One adalah organisasi (seni bela diri) terbesar di dunia. Anda tahu sendiri apa yang terjadi saat para bintang UFC pergi ke One. Mereka kalah, tak bisa memenangi sabuk One Championship,” ungkapnya.

“Hal ini membuat saya ingin menjadi petarung yang berbeda. Saya ingin mencoba dan merebut sabuk yang gagal diraih para petarung UFC. Mereka tidak mampu bersaing di sana. Saat saya menyaksikan ajang One secara langsung, saya melihat pertarungan striking dan grappling yang berbeda,” lanjutnya.

Ia merujuk pada fakta bahwa para mantan juara UFC seperti Eddie Alvarez dan Demetrious Johnson mendapat kesulitan berarti saat berkompetisi melawan para atlet One Championship.

Contohnya, sebagai mantan pemilik gelar UFC dan Bellator, Eddie Alvarez baru bisa meraih satu kemenangan dalam empat laga di One. Bahkan, ia harus menerima kekalahan TKO telak pada ronde pertama dalam debutnya dengan muka penuh luka.

Soldic merasa jika tantangan di One berada pada level tertinggi yang bisa menguji kualitasnya untuk menjadi petarung terhebat di dunia.

Sebelum bergabung dengan One, petarung berjuluk “Robocop” ini adalah pemilik sabuk juara divisi welterweight dan middleweight di Konfrontacja Sztuk Walki (KSW), salah satu organisasi MMA terbesar di Eropa.

Saat ini, ia menyandang rekor 20-3 dengan tingkat penyelesaian 90 persen. Artinya, hanya dua kemenangan yang ia raih lewat putusan juri.

