Tour of Kemala Belitong Promosikan Pariwisata Lewat Sepeda

Jakarta, Beritasatu.com - Yayasan Kemala Bhayangkari menyelenggarakan acara Tour of Kemala Belitong 2022, kegiatan balap sepeda (road bike) yang akan digelar pada 17-18 September 2022. Ajang ini sekaligus memberdayakan UMKM dan mempromosikan pariwisata Belitung, Kepulauan Riau (Kepri).

Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari sekaligus Ketua Pelaksana Tour Of Kemala, Winny Agung Budi Maryoto menjelaskan, Belitung dipilih sebagai tempat ajang perdana kegiatan ini, karena wilayah itu memiliki keindahan alam maupun fauna. Selain gugus pantainya, Belitung, memiliki bebatuan unik sehingga ditetapkan UNESCO sebagai global geopark.

"Selain meningkatkan kecintaan pada olahraga sepeda dan mencari bibit atlet sepeda nasional, acara ini bertujuan menarik pandangan mata Indonesia dan dunia ke Belitung, dengan potensi wisata luar biasa serta produk UMKM lokal yang unggul," kata Winny dalam keterangan tertulisnya Kamis (4/8/2022).

Acara ini menjadi salah satu bagian olahraga pariwisata, untuk mengangkat destinasi di Kepulauan Belitung. Selain itu, mendorong bangkitnya kembali aktivitas masyarakat setelah dunia pariwisata menghadapi tantangan selama pandemi Covid 19.

Menurut Winny, Tour of Kemala Belitong 2022 memiliki kondisi lingkungan dan keamanan yang mendukung, serta rute balap yang menantang bagi para atlet. "Belitung punya banyak kelebihan, selain untuk wisata, juga untuk olahraga sepeda terutama kondisi jalan tidak ramai. Apalagi pesertanya nanti terbatas hanya 600 orang jadi akan menikmati gowes yang sesungguhnya," jelas Winny.

Tour of Kemala merupakan ajang mempromosikan keindahan alam Indonesia melalui kompetisi bersepeda bertaraf internasional di berbagai kota di Indonesia. Tujuannya merangsang aktivitas perekonomian UMKM di daerah-daerah. Adapun pada tahun 2022, Tour Of Kemala akan diadakan di Kepulauan Belitung. Tour of Kemala Belitong 2022 diadakan dalam dua kategori yaitu Bicycle Race 125km untuk peserta profesional, baik nasional dan internasional, serta Bicycle Tour 56 km yang dapat diikuti peserta non-profesional.

Tour of Kemala diproyeksikan untuk menjadi agenda kegiatan tahunan dengan dukungan Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia (PB ISSI) dan akan didaftarkan ke induk organisasi internasional olahraga sepeda UCI (Union Cycliste Internationale), sebagai bagian dari UCI Grandfondo.

