Turnamen Golf Wanita Paling Bergengsi Digelar di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Turnamen golf wanita paling bergengsi Simone Asia Pacific Cup akan diselenggarakan di Pondok Indah Golf Course pada 18-20 Agustus 2022 mendatang. Turnamen ini menjadi turnamen golf profesional ladies paling bergengsi yang pernah diselenggarakan di Indonesia.

Perhelatan Simone Asia Pacific Cup merupakan turnamen Ladies Asian Tour (LAT) Series di Indonesia yang pertama kali digelar di luar Korea Selatan

Advertisement

Pemain-pemain top LPGA akan ikut berkompetisi dalam turnamen berhadiah total USD 750.000 atau setara Rp 11,25 miliar ini. Lydia Ko akan bersaing dengan duo pegolf Korea Selatan, Hyo Joo Kim dan So Yeon Ryu, serta Hinako Shibuno dari Jepang.

Lydio Ko, pegolf Selandia Baru merupakan pemain golf yang memiliki karier fantastis. Dia menjadi pemain nomor satu dunia pada 2 Februari 2015 saat usianya masih sangat belia, 17 tahun. Dia juga memenangkan dua gelar major, yaitu The Evian Championship 2015 dan ANA Inspiration 2016. Meraih medali perak di Olimpiade 2016 dan medali perunggu di Olimpiade 2020.

Sementara itu Hyo Joo Kim merupakan juara Lotte Championship presented by Hoakalei 2022 dan juara Evian Championship 2014. So Yeon Ryu menjuarai US Women’s Open 2011 dan ANA Inspiration 2017. Hinako Shibuno juara Women’s British Open 2019.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com