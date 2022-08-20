Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Austria

Beritasatu.com – Babak kualifikasi MotoGP di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, memunculkan pole-sitter baru yaitu pembalap Gresini Racing Enea Bastianini, Sabtu (20/8/2022).
Sepeda motor Ducati juga kembali menunjukkan keperkasaan dengan menguasai empat posisi terdepan, termasuk Fransesco Bagnaia yang berada di posisi kedua dan berambisi mencetak hat-trick kemenangan.
Honda masih belum menemukan kecepatannya di kualifikasi dan pembalap terbaiknya adalah Takaaki Nakagami (LCR Honda) yang hanya menempati posisi 14.
Berikut hasil lengkap kualifikasi Grand Prix Austria dalam ejaan Bahasa Inggris (urutan, nama, kebangsaan, tim, motor, waktu):
1. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) 1'28.772s
2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.024s
3. Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.109s
4. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.186s
5. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.231s
6. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.274s
7. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.363s
8. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.483s
9. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.483s
10. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21) +0.564s
11. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.652s
12. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.764s
Babak I:
13. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'29.386s
14. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'29.39s
15. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1'29.475s
16. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'29.54s
17. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 1'29.613s
18. Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 1'29.809s
19. Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) 1'30.085s
20. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21) 1'30.122s
21. Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) 1'30.328s
22. Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16) 1'30.397s
23. Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16) 1'30.475s
24. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP) 1'30.487s
25. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 1'33.653s
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Sumber: BeritaSatu.com