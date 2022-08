7 Wakil Indonesia Tampil Hari Ini di BWF World Championship

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak tujuh wakil Indonesia akan memulai perjuangannya di BWF World Championship atau Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2022 pada hari ini, Senin (22/8/2022) pagi.

Di tunggal putra akan ada Chico Aura Dwi Wardoyo yang akan menghadapi Ng Tze Yong di babal 64 besar. Lalu Anthony Sinisuka Ginting menghadapi Ygor Coelho. Sedangkan unggulan ketujuh Jonatan Christie menghadapi Toma Junior Popov.

Tidak ketinggalan Tommy Sugiarto menghadapi unggulan enam asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Di tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung yang menghadapi pebulutangkis Skotlandia, Kirsty Gilmour.

Di ganda putri ada Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto melawan Chang Ching Hui.

Di nomor ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Rehan / Lisa) akanm engadapi Lee Jhei Huei/Hsu Ya Ching.

Indonesia mengirim 15 wakil di BWF World Championship.

Berikut jadwal 7 wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF Senin, 22 Agustus 2022.

Lapangan 1

MS - Partai 2: Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Ygor Coelho (Brasil)

Lapangan 2

MS - Partai 1: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Ng Tze Yong (Malaysia)

XD - Partai 3: Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati vs Lee Jhe Huei / Hsu Ya Ching (Taiwan)

WS - Partai 4: Gregoria Mariska Tunjung vs Kirsty Gilmour (Skotlandia)

MS - Partai 5: Jonatan Christie (7) vs Toma Junior Popov (Prancis)

MS - Partai 8: Tommy Sugiarto vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

WD - Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiarto vs Chang Ching Hui / Yang Chin Tun (Taiwan).

