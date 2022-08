BWF World Championship: Chico Aura Tersingkir, Anthony Ginting Lolos 32 Besar

Tokyo, Beritasatu.com - Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo langsung gugur pada babak pertama (64 besar) Kejuaraan Dunia atau BWF World Championship 2022. Namun Anthony Sinisuka Ginting berhasil melaju ke babak 32 besar.

Langkah Chico Aura Dwi Wardoyo dipastikan terhenti di babak pertama BWF World Championship 20222 setelah ditaklukkan wakil Malaysia, Ng Tze Yong dengan skor 16-21 dan 10-21 dalam durasi 40 menit.

Bermain di Lapangan 2 Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Senin (22/8/2022) pagi WIB, Chico Aura Dwi Wardoyo dipaksa kerja keras menghadapi lawannya itu. Dia terus tertinggal dalam perolehan poon dari Ng Tze Yong, dari awal gim pertama hingga dipastikan menelan kekalahan.

Namun di partai lainnya, Anthony Sinisuka Ginting berhasil lolos ke babak 32 besar BWF World Championship. Anthony juga harus kerja keras meski lawannya adalah pebulutangkis non unggulan asal Brasil, Ygor Coelho.

Anthony sempat kalah 13-21 di gim pertama. Perlahan Anthony mulai bisa menemukan bentuk permainan di gim kedua dan berhasil mengemas kemenangan 21-15 untuk memaksakan dimainkannya gim ketiga.

Di gim ketiga, Anthony yang sudah bisa mengetahu permainan lawannya mampu meraih kemenangan 21-12.

Jadwal 7 wakil Indonesia di BWF World Championship 2022, Senin, 22 Agustus 2022:

Lapangan 1

MS - Partai 2: Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Ygor Coelho (Brasil)

Lapangan 2

MS - Partai 1: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Ng Tze Yong (Malaysia)

XD - Partai 3: Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati vs Lee Jhe Huei / Hsu Ya Ching (Taiwan)

WS - Partai 4: Gregoria Mariska Tunjung vs Kirsty Gilmour (Skotlandia)

MS - Partai 5: Jonatan Christie (7) vs Toma Junior Popov (Prancis)

MS - Partai 8: Tommy Sugiarto vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

WD - Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiarto vs Chang Ching Hui / Yang Chin Tun (Taiwan).

