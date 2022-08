BWF World Championship: 8 Wakil Indonesia Beraksi Hari Ini

Tokyo, Beritasatu.com – Delapan wakil Indonesia akan tampil pada babak 64 dan 32 besar BWF World Championship atau Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2022 pada pertandingan Selasa (23/8/2022), di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang.

Tiga di antara delapan wakil ini akan tampil di babak 64 besar BWF World Championship yakni ganda campuran Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela serta tunggal putri Putri Kusuma Wardani dan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Sementara lima wakil lainnya akan beraksi di 32 besar BWF World Championship yakni tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, tunggal putra Gregoria Mariska Tunjung, serta dua ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela akan bertemu ganda Denmark Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby sementara Putri Kusuma Wardani akan dijajal Soniia Cheah dari Malaysia.

Zachariah/Hediana belum pernah bertemu Mikkelsen/Soby sebelumnya. Sementara Putri juga belum pernah berjumpa Soniia Cheah.

Sementara Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi akan dijajal ganda Prancis Margot Lambert/Anne Tran. Febriana/Amalia pernah sekali bertemu Lambert/Tran dan memenangkannya. Momen itu terjadi di Indonesia Open 2022.

Sementara pada babak 32 besar BWF World Championship, Anthony Sinisuka Ginting akan bertemu Georges Julien Paul dari Mauritius. Ginting pernah sekali bertemu Paul dan menang yakni pada BWF World Champions 2019. Saat itu dia menang 21-15 dan 21-15.

Rekan Ginting, Jonatan Christie yang merupakan unggulan ketujuh akan ditantang pebulutangkis Jerman, Kai Schaeffer. Jojo belum pernah bertemu pemain peringkat ke-81 tersebut.

Tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, juga akan tampil di babak 32 besar BWF World Championship ini. Dia bakal menantang pebulutangkis nomor satu dunia, Akane Yamaguchi. Pertemuannya dengan pebulutangkis tuan rumah akan menjadi laga ketiga dalam tiga bulan berturut-turut.

Gregoria mengemas kemenangan dari dua pertemuan sebelumnya di Malaysia Open bulan Juni, dan Malaysia Masters awal Juli.

"Bertemu Akane di babak selanjutnya, saya yakin dia mempersiapkan diri dengan baik di ajang ini. Saya tidak mau membebani diri dengan harus menang, karena saya di dua pertemuan terakhir bisa menang. Saya fokus untuk menampilkan permainan terbaik saja," ujar Gregoria.

Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati juga akan beraksi di babak 32 besar BWF World Championship hari ini. Rehan/Lisa akan bertemu ganda Hong Kong unggulan ke-16, Chang Tak Ching/Ng Wing Yung.

Kedua pasangan pernah bertemu dua kali dan saling mengalahkan. Pertemuan terakhir keduanya terjadi di Malaysia Open 2022 lalu. Saat itu Rehan/Lisa menang, 23-21, 21-8, dan 21-18.

Ganda campuran Indonesia lainnya, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, juga akan tampil hari ini di 32 besar BWF World Champions. Ronov/Pitha yang merupakan unggulan ke-13, akan ditantang ganda Taiwan Lee Yang/Yang Ching Tun.

Rinov/Pitha pernah sekali bertemu Lee/Yang dan kalah. Pertandingan tersebut terjadi di Malaysia Masters 2020. Saat itu Rinov/Pitha menyerah kepada ganda nomor 62 dunia tersebut dengan 18-21, 21-16, dan 18-21.

Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Championship, Selasa (23/8/2022):

Babak 64 Besar

Ganda Campuran: Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby (Denmark)

Tunggal Putri: Putri Kusuma Wardani vs Soniia Cheah (Malaysia).

Ganda putri: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis)

Babak 32 Besar

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Georges Julien Paul (Mauritius)

Tunggal putra: Jonatan Christie vs Kai Schaeffer (Jerman)

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang)

Ganda campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chang Tak Ching/Ng Wing Yung (Hong Kong)

Ganda campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Yang/Yang Ching Tun (Taiwan)

Sumber: BWF