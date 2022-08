BNI Ciputra Golfpreneur, Pegolf Indonesia Diharapkan Juara

Jakarta, Beritasatu.com - Pegolf Indonesia diharapkan berhasil menjuarai turnamen golf BNI Ciputra Golfpreneur Tournament ADT 2022 di Damai Indah Golf – BSD Course, Banten, 24-27 Agustus. Pada turnamen Asian Development Tour (ADT) dengan hadiah terbesar di Indonesia, yaitu sebesar USD 110 ribu atau sekitar Rp 1,65 miliar akan berlaga pegolf Tanah Air serta pegolf internasional.

Sebanyak 122 pegolf akan ikut turnamen ini, termasuk peringkat satu order of merit ADT, Chonlatit Chuenboonngam (Thailand) yang baru saja memenangkan turnamen ADT di Gunung Geulis Invitational supported by Nomura pada 19 Agustus lalu di Gunung Geulis Golf Course, Jawa Barat. Saat ini Chuenboonngam menempati peringkat satu order of merit ADT.

Agus Triyono selaku Chairman PGA Tour Indonesia berharap pegolf profesional Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan bermain di BNI Ciputra Golfpreneur dan menjejaki kesuksesan Naarajie Emerald Ramadhanputra yang berhasil menjadi juara turnamen ADT OB Golf Invitational yang diselenggarakan pada bulan Juni lalu.

“Harapan saya pegolf profesional Indonesia bisa menjadi juara di BNI Ciputra Golfpreneur ini. Walaupun lawan-lawan yang datang dari luar negeri tidak mudah dikalahkan, namun saya berharap pemain kita bisa fokus pada permainannya masing-masing. Kemampuan teknis harus imbang dengan kekuatan mental. Saya berharap para pegolf kita bisa bermain stabil dan terus meningkatkan prestasinya,” kata Agus.

